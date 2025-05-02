Берлин, 2 мая, 2025, 14:27 — ИА Регнум. Решение ведомства по охране конституции ФРГ (немецкая контрразведка) о признании партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) правоэкстремистской на всей территории страны является серьезным ударом по демократии. Политическая сила продолжит защищать себя от клеветы с помощью юридических средств. Об этом 2 мая говорится в заявлении сопредседателей АдГ Алисы Вайдель и Тино Хрупаллы.

Global Look Press

«Сегодняшнее решение федерального ведомства по охране Конституции является серьезным ударом по немецкой демократии: в текущих опросах АдГ является самой сильной партией. Правительству ФРГ осталось находиться у власти всего четыре дня. У разведки больше нет даже президента», — отметили они.

Вайдель и Хрупалла уточнили, что перед самой сменой действующего правительства ФРГ оппозиционную политическую силу публично дискредитируют и криминализируют, а потому такое решение немецкой контрразведки является целенаправленным вмешательством в демократический процесс и явно политически мотивировано.

«АдГ продолжит защищать себя юридическими средствами от клеветы, которая ставит под угрозу демократию», — добавляется в заявлении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 2 мая немецкая контрразведка приняла решение о признании АдГ правоэкстремистской партией на всей территории ФРГ. В 2023 году правоэкстремистскими были признаны отделения АдГ в федеральных землях Саксония, Тюрингия и Саксония-Анхальт, что позволило действующим немецким властям расширить средства слежки за политической силой и ее членами.

Ранее, 22 апреля, стало известно, что рейтинг АдГ вырос до исторического максимума в 26% и она впервые стала лидером среди партий ФРГ. При этом Социал-демократическая партия Германии, в которую входит действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц, с 15% получила только третье место.

В феврале в Германии состоялись досрочные выборы в бундестаг. На них победил блок ХДС/ХСС, получивший 26,8% голосов. Партия «АдГ» заняла второе место, набрав 20,8% голосов избирателей.