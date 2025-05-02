Сана, 2 мая, 2025, 14:09 — ИА Регнум. База Военно-воздушных сил Израиля Рамат-Давид, находящаяся на севере страны, подверглась ракетному удару хуситов. Об этом заявил представитель вооруженного йеменского движения Яхья Сариа.

Wang Shang/Global Look Press

«Ракетные войска <…> провели военную операцию, совершив удар по авиабазе израильского противника Рамат-Давид, расположенной к востоку от оккупированной Хайфы, с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты типа «Палестина-2», — сказал он в эфире телеканала Al Masirah.

Сариа уточнил, что в результате успешно нанесенного удара цель была поражена. По его словам, израильские системы ПВО не сработали.

Со стороны Израиля это сообщение пока не комментировали.

После эскалации конфликта в Газе в октябре 2023 года хуситы продолжают угрожать Израилю атаками на его территорию. Вместе с тем движение блокирует для связанных с Израилем судов проход через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив.

Как передавало ИА Регнум, 18 апреля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило об уничтожении крупнейшего в Йемене нефтеналивного порта, контролируемого хуситами. Американская сторона уточнила, что операция была проведения для лишения йеменского движения «незаконных доходов» и «экономической выгоды от присвоения прибыли от импорта».

13 апреля налету американской авиации подверглась йеменская провинция Сана. ВВС США ударили по заводу керамики. Как сообщили в минздраве на подконтрольной хуситам территории, погибли не менее пяти человек.