Москва, 2 мая, 2025, 13:58 — ИА Регнум. Слова бывшего чешского хоккеиста и вратаря Доминика Гашека о том, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев якобы угрожал ему убийством, являются проявлением болезни, которую нужно лечить в больнице. Об этом 2 мая заявил биатлонист, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Сергей Фадеичев/ТАСС Дмитрий Васильев

Поводом для опасений Гашека стало предположение Медведева, что чешский спортсмен, известный своей русофобией и безумием, совершит суицид, когда узнает, что нападающий хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу забитых шайб. Васильев объяснил поведение бывшего вратаря паранойей.

«Паранойя лечится только стационарно. Думаю, он сам уже не понимает, что с ним происходит. Поэтому родственникам надо положить его в клинику для тщательного обследования и потом ждать вынесения вердикта, а потом уже стационарное лечение», — процитировало его издание «ВсеПроСпорт».

Васильев отметил, что только при паранойе можно так серьезно воспринимать иронию Медведева. Биатлонист назвал печальным, что спортсмен стал больным человеком, и призвал помочь ему вылечиться.

Как передавало ИА Регнум, Гашек в феврале назвал большой ошибкой возможный допуск сборной России по хоккею до Олимпиады-2026 в Италии. По его мнению, это будет рекламой действий РФ. Он и ранее не раз призывал не допускать российских спортсменов к международным турнирам.

После шутки Медведева Гашек отправил письма в Международный олимпийский комитета и Международную федерацию хоккея на льду. Спортсмен обвинил российского политика в угрозах убить его, а также в очередной раз потребовал не допускать российскую сборную к соревнованиям.

Медведев реакцию Гашека объяснил тяжелым психическим заболеванием «русофобия в форме бреда преследования». Он также рекомендовал спортсмену быть осторожней при переходе через дорогу, не употреблять алкоголь в непроверенных местах и регулярно ходить к психиатру.