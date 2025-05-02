Воронеж, 2 мая, 2025, 13:55 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате отравления угарным газом в одном из домов в Советском районе Воронежа. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

СУ СК России по Воронежской области

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

По предварительной информации, 30 апреля в квартире на втором этаже дома по улице Депутатская в Воронеже, в которой установлен проточный газовый нагреватель, было найдено тело 54-летней хозяйки.

«В квартире, расположенной этажом выше по единому газопроводу, обнаружены тела супругов: 62-летнего мужчины и 58-летней женщины. По предварительным данным, причиной смерти указанных лиц явилось отравление окисью углерода (угарным газом)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Следователи провели тщательный осмотр места происшествия, изъяли необходимые предметы, назначили комплекс судебных экспертиз и допросили свидетелей. Ведется установление всех обстоятельств трагического инцидента.

Как сообщало ИА Регнум, 30 апреля семья с маленькими детьми была госпитализирована в Ульяновске с отравлением угарным газом. Прокуратура начала проверку деятельности должностных лиц и организаций по обслуживанию внутридомового газового оборудования.

В конце марта двое детей погибли от отравления угарным газом в Тамбове, еще троих человек госпитализировали. Отмечалось, что трагический инцидент произошел в доме во 2-м Почтовом проезде.