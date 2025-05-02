Киев, 2 мая, 2025, 13:45 — ИА Регнум. В Верховную раду правительством Украины был внесен законопроект о ратификации соглашения с Соединенными Штатами Америки по минералам. На сайте парламента 2 мая было подтверждено получение документа.

Ukraine Presidency/Global Look Press

«Кроме законопроекта о ратификации, в Раду также предоставлен и текст самого соглашения», — написал в связи с этим премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что украинское правительство надеется, что парламентарии поддержат его быстрой ратификацией договора.

Вечером 30 апреля в министерстве финансов США сообщили о подписании между Вашингтоном и Киевом сделки по совместной разработке недр на территории Украины. С украинской стороны факт заключения соглашения подтвердила вице-премьер страны Юлия Свириденко.

Шмыгаль сообщил, что Украина будет переводить 50% доходов от всех новых лицензий и ренты на добычу полезных ископаемых в общий с США инвестфонд. При этом за Вашингтоном сохраняется право не пополнять фонд финансово, а передавать Киеву вооружения.

1 мая замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что для американской стороны интерес сделки состоит в том, чтобы вернуть в казну США деньги, направленные на оказание военной поддержки Киеву.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк подчеркнул, что этот договор Украины и США по недрам хуже, чем тот, который планировалось подписать в Белом доме 28 февраля. Подписание было сорвано из-за скандала с участием главы киевского режима Владимира Зеленского. Как пояснил Железняк, Зеленский обещал включить в соглашение американские гарантии безопасности для Украины, однако в подписанном документе они не обговариваются.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 28 апреля заявил, что Зеленского ожидает плохое будущее — и в случае подписания сделки, и в случае отказа от нее. По его словам, глава киевского режима вынужден согласиться на условия США.