Париж, 2 мая, 2025, 13:46 — ИА Регнум. Принятое ведомством по охране конституции ФРГ (немецкая контрразведка) решение о признании немецкой партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») правоэкстремистской на всей территории Германии является проявлением тотальной диктатуры. Об этом 2 мая заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Julian Stratenschulte/Global Look Press

«Тотальная диктатура! Германия возвращается к своим худшим демонам, к своей глубинной природе, поощряемая всё более тоталитарным ЕС! Нужно пробудиться или умереть в диктатуре!» — написал он в соцсети X.

По словам Филиппо, такое решение может обернуться запретом «АдГ», так как действующие власти ФРГ получили возможность законно усилить наблюдение за партией и ее членами и на законных основаниях отслеживать их коммуникацию.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 2 мая контрразведка Германии признала «АдГ» экстремистской партией на всей территории страны. До этого, в 2023 году, правоэкстремистскими были признаны отделения «АдГ» в федеральных землях Саксония, Тюрингия и Саксония-Анхальт. При этом названная политическая сила обвиняет действующие власти ФРГ в травле и подавлении инакомыслия.

В конце апреля из результатов опроса, проведенного социологической службой Forsa по заказу телеканалов RTL и NTV, стало известно, что рейтинг «АдГ» вырос до исторического максимума в 26% и она впервые стала лидером среди партий ФРГ. Вместе с тем Социал-демократическая партия Германии, в которую входит действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц, с 15% получила только третье место.

В конце февраля в Германии прошли досрочные выборы в бундестаг. На них занял победил блок ХДС/ХСС с 26,8% голосов. Партия «АдГ» заняла второе место, набрав 20,8% голосов избирателей.