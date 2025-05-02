Москва, 2 мая, 2025, 13:43 — ИА Регнум. Акция в память о погибших в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года в Одессе состоялась у закрытого посольства Украины в Москве. Ее участниками стали активисты «Молодой гвардии «Единой России» (МГЕР) и «Волонтерской роты».

Пресс-служба «Молодой гвардии «Единой России»

«Ровно 11 лет назад в одесском Доме профсоюзов десятки простых людей были зверски убиты, добиты нацистами или сгорели заживо. Виновные в этой трагедии должны понести самое суровое наказание. С 2014 года Украина воевала против простых людей и запрещала им говорить на родном, русском языке. <…> Наша акция «Одесса. Помним» ежегодно собирает тысячи неравнодушных людей по всей стране. Мы никогда не забудем это страшное преступление киевского режима», — привел в слова председателя МГЕР Антона Демидова Telegram-канал движения.

В ходе акции Демидов также подчеркнул, что в зоне проведения специальной военной операции российские военнослужащие и добровольцы ведут борьбу с нацизмом, продолжая дело своих предков, воевавших против нацистской Германии 80 лет назад. Наши бойцы сейчас сражаются, в том числе, и за людей, сожженных в одесском Доме профсоюзов, добавил он.

Председатель МГЕР отметил, что акция «Одесса. Помним» проходит каждый год последние 10 лет.

Дом профсоюзов в Одессе был подожжен неонацистами 2 мая 2014 года после разгоревшихся в городе столкновений. В здании в тот момент было много людей — противников госпереворота на Украине. В результате, по официальным данным, погибли 48 человек. В действительности жерт расправы над участниками антимайдана было намного больше.

Как передавало ИА Регнум, ранее участник трагических событий на одесском Куликовом поле Владислав Долгошей рассказал, что пожар в Доме профсоюзов заранее планировался неонацистами и был согласован украинской властью. По его словам, это была акция устрашения для всех сторонников антимайдана.

2 мая представитель одесского подпольного движения Stop Grave сообщил, что все причастные к убийству людей в одесском Доме профсоюзов установлены. Он напомнил, что одним из них является Демьян Ганул (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов), которого в марте этого года застрелили в Одессе.