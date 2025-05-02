Монако, 2 мая, 2025, 13:22 — ИА Регнум. Сына бывшего главы компании «Мотор сич» Александра Богуслаева задержали в Монако по запросу Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом 2 мая сообщили в Telegram-канале СБУ.

Mykola Miakshykov/Global Look Press

Мужчину обвиняют в оказании помощи отцу в незаконном присвоении контрольного пакета акций компании и его перепродаже за 650 млн долларов. СБУ сообщила, что на вилле Александра Богуслаева провели обыск. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Помимо этого, СБУ включила в список обвинений против Вячеслава Богуслаева незаконное присвоение активов «Мотор сич», а также отмывание денег.

Как сообщало ИА Регнум, экс-главу компании арестовали на Украине в октябре 2022 года по делу о коллаборационизме и пособничестве России. Украинские власти обвиняют экс-президента компании в том, что он, в частности, оказывал содействие Донецкой Народной Республике через сотрудничество с машиностроительным заводом в городе Снежное (ДНР).

В марте 2023 года СБУ проинформировала о новом обвинении в отношении Богуслаева. В ведомстве считают, что он препятствовал деятельности ВСУ, отказавшись передать украинской разведке вертолёт Ми-2.

В мае секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не исключил, что экс-президент «Мотор сич» может попасть в списки на обмен с Россией.