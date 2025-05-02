Москва, 2 мая, 2025, 13:20 — ИА Регнум. Силы Черноморского флота (ЧФ) ночью и днем 2 мая уничтожили в Чёрном море в общей сложности 10 безэкипажных катеров украинской армии и один быстроходный катер Willard производства США. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ/РИА Новости

«В течение прошедшей ночи и сегодняшнего утра дежурными огневыми средствами Черноморского флота в акватории Чёрного моря уничтожены 10 украинских безэкипажных катеров и один быстроходный катер Willard производства США», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что еще два безэкипажных катера противника получили повреждения. Также утром 2 мая силы противовоздушной обороны сбили два украинских дрона в небе над Крымом.

Как сообщало ИА Регнум, 1 мая российские военные поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов, а также цеха изготовления и места сосредоточения безэкипажных катеров украинской армии. Поражены были и склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 162 районах.

Ранее, 16 апреля, Вооруженные силы России нанесли удары по инфраструктуре аэродрома, месту сборки морских дронов и предприятию, которое ремонтировало бронетехнику. Также были нанесены удары по местам временной дислокации живой силы противника в 139 районах.