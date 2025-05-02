Вашингтон, 2 мая, 2025, 13:19 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп планирует запросить у конгресса на национальную оборону рекордные $1,01 трлн на следующий финансовый год, начинающийся 1 октября, что на 13% больше, чем выделили на текущий год. Об этом 2 мая сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источник.

Global Look Press

«Оборонный бюджет будет финансировать проект противоракетной обороны Golden Dome, судостроение и ядерную модернизацию, безопасность границ среди его главных приоритетов. Он включает повышение заработной платы военных на 3,8%», — говорится в материале.

Непосредственно Пентагону из общего объема планируется выделить $961 млрд. В этом финансовом году ведомству выделили $848,3 млрд.

Ожидается, что Трамп опубликует бюджетный запрос на 2026 финансовый год до конца дня. По мнению издания, такая сумма вызовет шок у американских законодателей, которые и так критикуют Пентагон за непредоставление финансовой отчетности.

Как передавало ИА Регнум, телеканал CNN, ссылаясь на источники, в марте сообщил, что в США в срочном порядке разрабатывают систему Golden Dome («Золотой купол»). Она предназначена для защиты от ударов ракет большой дальности. Якобы Белый дом приказал Пентагону не экономить деньги на этот проект.

Министр обороны США Пит Хегсет в марте заявил, что американская администрация считает самой большой угрозой для страны вопрос сдерживания КНР от захвата Китайского Тайбэя (Тайваня). Вашингтон категорически настроен на то, чтобы Пекин не получил контроль над островом.