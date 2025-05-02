Челябинск, 2 мая, 2025, 13:12 — ИА Регнум. В Челябинском детском саду камеры зафиксировали насильственные действия воспитателей над детьми. Об этом 2 мая сообщил телеканал «360».

Luis Lima Jr/Global Look Press

Отмечается, что дошкольники массово отказывались посещать детсад, а на теле обнаружились синяки. Родители потребовали видео с камер наблюдения.

«Таскали детей за руки, били и запугивали… удалось посмотреть лишь час записей — этого хватило, чтобы требовать увольнения. Заведующая пыталась скрыть факты, но позже сотрудников уволили», — говорится в публикации телеканала.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3962662" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры жестокого обращения с детьми в детском саду

В СК РФ также рассказали, что главе ведомства Александру Бастрыкину доложат о проведении процессуальной проверки.

Ранее 12 марта в Москве охранник ударил 14-летнюю девочку дубинкой по лицу в школе, где та занималась волейболом. Ребенка доставили в больницу с подозрением на перелом челюсти. По данным ИА Регнум, мужчина не пустил школьницу на занятия в секции, и ей пришлось лезть через турникет. Охранник догнал ее и ударил резиновой дубинкой, а затем вытолкал наружу.

Сотрудники полиции и следователи выясняют обстоятельства конфликта. В школе также сообщили, что было проведено служебное расследование, а охранник отстранен от работы.