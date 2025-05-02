Число заразившихся COVID-19 граждан России к 24 мая превысило 5 млн. В ряде областей отмечается рост темпов распространения болезни. О напряженной ситуации сообщают в Бурятии, Забайкалье, Алтайском крае. 15,4 млн человек получили одну дозу прививки, 11,1 млн привиты полностью. В среднем в России ежедневно делается по 358 тысяч прививок (первых и вторых). Сейчас иммунитет к COVID-19 в России имеют не менее 13 млн человек (8,93% от населения). Для формирования коллективного иммунитета требуется достичь показателя в 60%. При сохранении нынешних темпов вакцинации на это потребуется еще 484 дня. К 24 мая наибольшая доля населения привита в Чукотском АО (23%), наименьшая — в Дагестане (2,8%). Все подробности о том, как Россия борется с COVID и его последствиями, — в трансляции ИА REGNUM.

Вакцина. Иван Шилов ИА REGNUM

09:49 24.05.2021 В Якутске на 24 мая уже более 2 тыс. человек находятся на лечении. Подробности в материале: В Якутии ковидные госпитали заполнены на 90%

09:51 24.05.2021 В Челябинской области за 23 мая выявили ещё 89 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. С начала пандемии в регионе обнаружили 62 424 заразившихся. Выздоровели уже 56 899. Подробности в материале: В Челябинской области выявили ещё 89 носителей коронавируса

09:54 24.05.2021 В Пермском крае за неделю (17−23 мая) прививку от коронавирусной инфекции сделали свыше 33 тыс. жителей: первым компонентом вакцины привиты 17 275 человек, вторым — 16 320 пермяков. Об этом сообщает краевой минздрав. Об этом: За неделю прививку от COVID-19 в Прикамье сделали более 33 тыс. человек

10:13 24.05.2021 За последние сутки в Петербурге обследование на наличие коронавируса прошли 14 176 человек, сообщили 24 мая в городском оперштабе. Таким образом, в воскресенье, 23 мая, было протестировано на девять тысяч человек меньше, чем было в субботу. Подробности в материале: В Петербурге сократились объёмы тестирования на коронавирус

10:14 24.05.2021 В Республике Карелия за минувшие сутки выявлено 59 новых носителей коронавируса, это на одного человека меньше, чем сутками ранее. Читайте также: В Карелии за сутки выявили 59 новых инфицированных коронавирусом

10:21 24.05.2021 В Новосибирской области, по данным на сегодня, 24 мая, за минувшие сутки выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 72 случая. Об этом: За сутки в Новосибирской области скончались четыре пациента с коронавирусом

10:37 24.05.2021 В новосибирской городской клинической больнице № 11 появилась собственная ПЦР-лаборатория. Это медицинское учреждение — самый большой в регионе инфекционный госпиталь. «192 пробы в смену — мощности нового оборудования достаточно, чтобы полностью обеспечить потребность поликлиники и стационара больницы, который работает как сортировочный госпиталь», — рассказали в областном правительстве. Читайте подробнее: В Новосибирской области инфекционный госпиталь получил ПЦР-лабораторию

10:43 24.05.2021 Режим повышенной готовности, введённый в Хакасии из-за коронавируса, продлили до 27 июня включительно. Читайте подробнее: В Хакасии из-за коронавируса продлили режим повышенной готовности

10:56 24.05.2021 Лаборатория. © М. Денисов. Источник: Mos.ru

10:58 24.05.2021 В Ленинградской области с начала пандемии от коронавирусной инфекции привилось более 172 тыс. жителей, при этом полностью завершили цикл вакцинации пока только 79% от общего числа. Об этом 24 мая ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального комитета по здравоохранению. Подробности в материале: В Ленобласти от коронавируса привиты более 172 тыс. жителей

11:11 24.05.2021 В Брянской области 24 мая выявлено 73 новых носителя коронавируса — на одного человека больше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 205 тестов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Подробности в материале: В Брянской области выявлены ещё 73 носителя коронавируса

11:13 24.05.2021 По состоянию на 24 мая в Омской области подтверждено 47 067 случаев заражения коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки в регионе выявили 58 носителей SARS-CoV-2. Читайте подробнее: В Омской области выявили уже более 47 тысяч носителей коронавируса

11:20 24.05.2021 В Республике Крым подтвержден 91 новый случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 24 мая. Накануне, 23 мая, сообщалось о 90 новых носителях инфекции. Об этом: В Крыму выявили 91 нового носителя коронавируса

11:39 24.05.2021 За последние сутки в России выявили 8406 случаев заражения коронавирусом, сообщили 24 мая в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Новые случаи зафиксированы в 82 регионах России из 85. Лидерами по числу новых заражений стали две столицы — Москва и Санкт-Петербург. Читайте также: В России выявили 8406 случаев заражения коронавирусом

11:43 24.05.2021 В Петербурге продолжается рост числа новых случаев инфицирования коронавирусом. За последние сутки выявлен 851 новый случай. Это на девять случаев больше, чем сутками ранее, и на 18 случаев больше, чем два дня назад. С 20 мая в регионе ежедневно выявляется более 800 новых случаев инфицирования. Подробности в материале: В Петербурге выявили 851 новый случай коронавируса

11:46 24.05.2021 В Ленинградской области за минувшие сутки выявили 86 новых носителей коронавируса, что на одного человека меньше, чем сутками ранее, и на три человека меньше, чем два дня назад. При этом суточная смертность от COVID-19 остается высокой. Об этом 24 мая сообщили в региональном оперативном штабе. Об этом: В Ленобласти снизилось число новых случаев коронавируса

11:48 24.05.2021 В Республике Калмыкия за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 11 человек, сообщает региональный оперштаб 24 мая. Читайте подробнее: Ещё 11 жителей Калмыкии заразились коронавирусом

11:49 24.05.2021 За истекшие сутки в Москве выявили 2487 носителей коронавируса, сообщили 24 мая в оперативном штабе столицы. «Подтверждено 2487 новых случаев заражения, госпитализированы 906 человек, скончались 59 пациентов», — рассказали в штабе. Об этом: В Москве за сутки выявили 2487 случаев заражения коронавирусом

11:49 24.05.2021 В Воронежской области подтверждено 142 новых случая заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал 24 мая региональный оперативный штабе. Сутками ранее в региона было подтверждено 144 случая заражения. Подробности в материале: В Воронежской области за сутки скончались девять ковид-пациентов

11:53 24.05.2021 В Ставропольском крае пришли на пункты вакцинации, чтобы сделать прививку от коронавируса, уже 242 тыс. человек. Это почти 8,7% от всего запланированного к вакцинации объема населения. Полностью провакцинированы, получив вторую дозу препарата, 183 тыс. жителей края, сообщил 22 мая губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Подробности в материале: На Ставрополье уже почти 9% населения привились от коронавируса

11:57 24.05.2021 Прививки от коронавируса в Омской области сделали уже 198 238 человек. Об этом сообщили 24 мая в министерстве здравоохранения региона. Читайте также: В Омской области от коронавируса привились почти 200 тысяч человек

11:58 24.05.2021 В Краснодарском крае подтверждено 93 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 24 мая. Это на два случая меньше, чем было зарегистрировано накануне, 23 мая. Читайте также: В Краснодарском крае за сутки выявили 93 носителя коронавируса

12:00 24.05.2021 В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 24 мая. Об этом: В Калмыкии жертвами COVID-19 стали 370 человек

12:02 24.05.2021 В Ставропольском крае зарегистрировано 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших за все время достигло 54 415 человек, сообщили 24 мая в региональном управлении Роспотребнадзора. Читайте подробнее: В Ставропольском крае выявлено 44 заразившихся коронавирусом

12:04 24.05.2021 Динамика распространения коронавирусной инфекции в Псковской области несколько снизилась, но снижение незначительное. Об этом 24 мая сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Читайте также: Динамика распространения коронавируса на Псковщине незначительно снизилась

12:04 24.05.2021 В Чувашии выявлено ещё 49 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, также зарегистрирован один летальный исход. Об этом: Жертв коронавируса в Чувашии становится больше

12:09 24.05.2021 В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 194 человека, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 24 мая. Читайте также: В Ростовской области обнаружили ещё 194 носителя коронавируса

12:11 24.05.2021 В Волгоградской области 24 мая подтверждено 88 новых случаев заражения коронавирусом, что на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения ещё 85 человек, зарегистрировано семь летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Волгоградской области подтвердили ещё 88 случаев заражения коронавирусом

12:18 24.05.2021 В Дагестане за прошедшие сутки выздоровели от COVID-19 28 человек. Днем ранее число выписанных в связи с излечением от опасной инфекции составило 30 человек. Общее число сумевших справиться с болезнью жителей Дагестана достигло 30 930 пациентов, сообщили 24 мая в федеральном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Дагестане приближается к 31 тысяче число выздоровевших от COVID-19

12:18 24.05.2021 В Ульяновской области суточное число вылечившихся от СOVID-19 значительно превысило количество выявленных случав заражения коронавирусом, составив соответственно 98 и 80. Подробности в материале: В Ульяновской области вылечились от COVID-19 почти 52,8 тыс. жителей

12:24 24.05.2021 В Рязанской области 24 мая выявлено 49 носителей коронавируса — на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки. Противоэпидемические мероприятия продолжаются в 24 образовательных учреждениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Об этом: В Рязанской области за сутки выявили 49 носителей коронавируса

12:26 24.05.2021 В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано семь летальных исходов среди пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 24 мая. Подробности в материале: В Ростовской области скончались ещё семь пациентов с коронавирусом

12:34 24.05.2021 Первая партия вакцины «КовиВак», разработанной ФГБНУ им. М. П. Чумакова, поступила в Санкт-Петербург в количестве 9360 комплектов доз, сообщили 24 мая в пресс-службе Смольного. До этого в Северной столице прививали от коронавируса только вакцинами «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») и «ЭпиВакКорона». Об этом: Петербург дождался поступления третьей вакцины от коронавируса

12:34 24.05.2021 В Оренбургской области выявили 67 новых заражений коронавирусом, что на три больше, чем днём ранее, сообщает 24 мая оперштаб по борьбе с COVID-19. С начала пандемии в регионе зафиксировано 43 803 носителя коронавируса. Выздоровели 40 106 оренбуржцев. Общее число жертв заболевания достигло 950. За последние сутки от коронавирусной инфекции умерли трое пациентов. Читайте также: В Оренбуржье число жертв COVID-19 достигло 950

12:38 24.05.2021 В Пензенской области подтвердились 72 новых случая заражения коронавирусом за минувшие сутки. По информации на 24 мая, всего в регионе подтверждено 46 760 случаев инфицирования. Выздоровели после болезни 44 109 пациентов, за сутки — 75 человек. Скончались от COVID-19 еще шестеро пензенцев, с начала наблюдения — 770 человек. Читайте также: В Пензенской области выявили более 70 новых случаев заражения коронавирусом

12:40 24.05.2021 В Саратовской области, по информации на 24 мая, от осложнений, вызванных COVID-19, всего скончались 1040 человек. За сутки жертвами нового заболевания стали двое мужчин в возрасте 57 и 63 лет. Читайте подробнее: В Саратовской области от COVID-19 скончались ещё два пациента

12:41 24.05.2021 В Югре за сутки выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Нижневартовске, сообщает 24 мая региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 49 случаев. Подробности в материале: В Югре за сутки выявлено 48 носителей коронавируса

12:42 24.05.2021 В Татарии с начала наблюдения зарегистрировано 21 268 случаев заражения коронавирусом. За сутки выявили еще 33 носителя инфекции, сообщает 24 мая республиканский оперативный штаб. Всего выздоровел 18 181 ковид-пациент, за сутки выписались семь человек. Скончались за все время 490 носителей вируса. Новой жертвой COVID-19 за минувший день стал один человек. Читайте также: В Татарии выявлено 33 случая заражения коронавирусом

12:45 24.05.2021 В Пермском крае за сутки выявили 97 заражений коронавирусом. Это на один меньше предыдущего суточного показателя, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Общее число выявленных с начала пандемии носителей коронавируса в Прикамье достигло 56 790. Выздоровели 51 038 человек. От коронавирусной инфекции в регионе скончались 2378 человек. За последние сутки подтверждено четыре летальных исхода. Читайте подробнее: В Прикамье выявили ещё 97 заражений коронавирусом

12:50 24.05.2021 Школьники из Ингушетии в 2021 году не поедут отдыхать на Черноморское побережье. Такое решение приняли власти республики из-за угрозы распространения коронавируса, пишет интернет-газета «Ингушетия». Подробности в материале: Власти Ингушетии решили не отправлять детей на отдых на Чёрное море

12:54 24.05.2021 За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 96 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили 24 мая в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Красноярском крае выявили почти 100 новых носителей коронавируса

12:57 24.05.2021 В Кабардино-Балкарии за последние сутки прирост числа заболевших COVID-19 составил 16 человек. Это показатель является для региона минимальным за последние несколько месяцев. Он держится на данном уровне уже четвертые сутки, сообщили 24 мая в федеральном оперативном штабе. Об этом: В Кабардино-Балкарии четвертые сутки выявляют по 16 больных COVID-19

13:00 24.05.2021 Федеральное агентство воздушного транспорта России выдало шести авиаперевозчикам новые допуски на рейсы из Нижнего Новгорода в пять стран — Венгрию, Германию, Грецию, Египет и ОАЭ. Читайте также: Росавиация разрешила летать из Нижнего Новгорода в пять стран

13:08 24.05.2021 В Хабаровском крае за минувший апрель резко увеличилось количество бракосочетаний — на 114 по сравнению с 2019 годом. По мнению сотрудников краевого комитета по делам ЗАГС и архивов, всплеск свадеб произошел после послабления ковидных ограничений. Об этом: В Хабаровском крае в апреле случился свадебный ажиотаж

13:10 24.05.2021 В Тюменской области за сутки выявлен 61 случай заражения коронавирусом. Об этом 24 мая сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 63 случая. Подробности в материале: В Тюменской области за сутки коронавирус выявлен у 61 человека

13:11 24.05.2021 В настоящее время в России полный курс вакцинации от COVID-19 прошли свыше 10 млн человек. Об этом 24 мая рассказал директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин на XIII Ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского. Подробности в материале: В России вакцинацию от COVID-19 полностью прошли свыше 10 млн человек

13:14 24.05.2021 За последние сутки в Красноярском крае скончались девять пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 24 мая в краевом оперштабе. Читайте подробнее: В Красноярском крае скончались ещё девять пациентов с COVID-19

13:16 24.05.2021 В Курганской области к 24 мая подтверждёны 30 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 20 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 31 случай. Читайте также: В Курганской области за сутки выявили 30 новых ковид-пациентов

13:16 24.05.2021 Ещё у 99 жителей Свердловской области выявили заражение вирусом SARS-CoV-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона. Для сравнения, последний раз меньше 100 случаев заражения за сутки регистрировали в области 17 мая 2021 года (тогда было зафиксировано 97 носителей коронавируса). Всего в регионе подтверждено 88 629 случаев заражения с начала пандемии. Читайте также: В Свердловской области выявили менее 100 новых носителей коронавируса

13:18 24.05.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 48 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 24 мая. Днём ранее, 23 мая, в регионе было зарегистрировано 50 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 35 тыс. 326 человек. Об этом: В Калужской области за сутки выявлены 48 носителей коронавируса

13:22 24.05.2021 В Карачаево-Черкесии за сутки зафиксировано три случая летального исхода от COVID-19. Еще пять случаев смерти произошло в предыдущие дни — за прошедшие выходные 22 и 23 мая. Такие данные привел 24 мая федеральный оперативный штаб. Об этом: В Карачаево-Черкесии не снижается смертность от COVID-19

13:24 24.05.2021 В Пензенской области по состоянию на 24 мая суммарный охват тестированием населения на коронавирус составил 72,33%. Лабораторные исследования на COVID-19 ПЦР-методом прошли более 934,6 тыс. пензенцев, осуществили свыше 997,4 тыс. исследований. Под наблюдением врачей на сегодняшний день остаются 5514 жителей, сняли с коронавирусного учета 131 596 человек. Об этом: В Пензенской области на коронавирус обследовали более 934,6 тыс. человек

13:27 24.05.2021 С 1 по 20 мая от жителей Саратовской области на платформу обратной связи поступило 1836 сообщений. Наиболее популярными стали вопросы о вакцинации от COVID-19 (55,7%). Об этом: Жителей Саратовской области больше всего интересует вакцинация от COVID-19

13:38 24.05.2021 В Пермском крае на базе «Мотовилихинских заводов» запущено производство медицинского кислорода. Первые поставки чистого кислорода осуществят в местные больницы, сообщает пресс-служба краевой администрации. Дочерняя структура компании «Мотовилихинские заводы» сможет ежемесячно производить до 70 тонн кислорода высокой чистоты с концентрацией 99,9%. Наличие собственной системы хранения на 28 тонн позволяет создавать резервы. Об этом: В Прикамье начали производство медицинского кислорода

13:47 24.05.2021 На Ямале за сутки выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 мая сообщает региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял 21 случай. Об этом: На Ямале за сутки выявлено 20 ковид-пациентов

14:17 24.05.2021 В Вологодской области прививку от COVID-19 сделали свыше 107 тысяч человек, план по вакцинации выполнен на 20%. Подробности в материале: Более 107 тысяч жителей Вологодчины сделали прививку от COVID-19

14:20 24.05.2021 На сегодняшний день в России зафиксировано 14 случаев инфицирования индийским штаммом SARS-CoV-2, первые из которых произошли в начале мая. Об этом 24 мая в кулуарах ежегодной конференции по инфекционным болезням заявил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Читайте также: В России выявили 14 случаев заражения индейским штаммом SARS-CoV-2

14:21 24.05.2021 В Курской области 24 мая зарегистрировано 63 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Всего в регионе были выявлены 38 тыс. 6 заражённых коронавирусом. Об этом: В Курской области выявлено 63 новых случая заражения коронавирусом

14:23 24.05.2021 В Курской области по состоянию на 24 мая зарегистрировано 790 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. За последние сутки подтверждена одна смерть. Об этом: В Курской области скончались 790 пациентов с COVID-19

14:25 24.05.2021 В Липецкой области 24 мая подтверждено 57 новых случаев заражения коронавирусом — столько же было выявлено за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 31 тыс. 270 положительных результатов исследований. Об этом: В Липецкой области за сутки выявлены 57 новых носителей коронавируса

14:26 24.05.2021 В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано пять новых летальных случаев среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего в регионе скончались 730 человек. Об этом: В Липецкой области скончались 730 пациентов с COVID-19

14:31 24.05.2021 Во Владимирской области 24 мая подтвержден 51 новый случай заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки. Всего в области были зарегистрированы 33 тыс. 200 носителей вируса. Подробности в материале: Во Владимирской области за сутки выявлен 51 носитель коронавируса

14:37 24.05.2021 В Тамбовской области 24 мая подтверждено 49 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем выявлено сутками ранее. Всего в области были зарегистрированы 32 тыс. 485 носителей вируса. Читайте также: В Тамбовской области за сутки выявлены 49 новых носителей коронавируса

14:39 24.05.2021 В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего в регионе скончался 521 человек. Читайте подробнее: В Тамбовской области скончались ещё два пациента с COVID-19

14:42 24.05.2021 В Белгородской области 24 мая подтверждено 60 новых случаев заражения коронавирусом, что на два меньше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрированы три смертельных исхода. На вакцинацию от COVID-19 записались ещё 1420 добровольцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Об этом: В Белгородской области подтвердили 60 новых случаев заражения коронавирусом

14:54 24.05.2021 Правила профилактики. Источник: rospotrebnadzor.ru

14:54 24.05.2021 В России пока не выявлено случаев повторного заражения одним и тем же штаммом коронавирус. Об этом 24 мая сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Читайте подробнее: В России не выявлено случаев повторного заражения одним штаммом SARS-CoV-2

14:57 24.05.2021 В Астраханской области 24 мая подтверждено 47 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе было зарегистрировано 33 тыс. 996 положительных результатов исследования. За весь период 766 человек скончались. Об этом: В Астраханской области выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом

15:08 24.05.2021 81 случай заражения коронавирусом выявлен за сутки в Самарской области. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба областного оперативного штаба. Сообщается, что всего по области выявили 64 224 случая заражения этой инфекцией. При этом в регионе скончались 1842 пациента с COVID-19. Подробности в материале: В Самарской области за сутки выявили 81 случай заражения коронавирусом

15:35 24.05.2021 Эпидемиологическая обстановка по новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге остается напряженной. Суточный темп прироста инфицированных увеличился до 0,2%. Читайте также: Эпидобстановка по коронавирусу в Петербурге медленно ухудшается

15:44 24.05.2021 В Санкт-Петербурге отмечается утяжеление клинического течения болезни, вызываемой новой коронавирусной инфекцией, также увеличивается количество госпитализаций. Об этом: Течение болезни у пациентов с COVID-19 в Петербурге утяжеляется

15:49 24.05.2021 Количество зараженных новой коронавирусной инфекцией в Петербурге за минувшую неделю выросло на 2,7%, а за две последние недели — на 30%. Читайте подробнее: В Петербурге за неделю число носителей коронавируса выросло на 2,7%

16:01 24.05.2021 Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что ситуация с распространением коронавируса в регионе остаётся стабильной, при этом, по его словам, необходимо увеличивать масштабы вакцинации. Читайте также: Новосибирский губернатор заявил о стабильной ситуации с коронавирусом

16:03 24.05.2021 В период нынешнего увеличения заболеваемости COVID-19 в Петербурге фиксируется в два раза меньше госпитализаций, чем было в «первую волну» — весной 2020 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 мая сообщил председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец. Читайте также: В Петербурге госпитализаций с ковидом почти вдвое меньше, чем год назад

16:08 24.05.2021 В Санкт-Петербурге использовано 80% поставленной вакцины от коронавирусной инфекции. При этом до завтрашнего дня в 40 городских пунктов вакцинации будет поставлена первая партия вакцины «КовиВак». Читайте подробнее: В Петербурге использовано 80% полученной вакцины от ковида

16:20 24.05.2021 Власти Санкт-Петербурга пока не планируют стимулировать вакцинацию горожан от коронавирусной инфекции скидочными купонами или выплатой премий. Читайте подробнее: Власти не планируют материально стимулировать петербуржцев вакцинироваться

16:31 24.05.2021 Смольный знает об очередях из автомобилей скорой медицинской помощи в перепрофилированные под приём пациентов с ковидом стационары Петербурга, однако считает это разовым явлением. Читайте подробнее: Комздрав Петербурга считает очереди «скорых» разовым явлением

17:01 24.05.2021 В Санкт-Петербурге официально не зарегистрировано ни одного случая повторного заражения коронавирусной инфекцией. Об этом: В Петербурге нет ни одного случая повторного заражения COVID-19

17:03 24.05.2021 Новых штаммов коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге не выявлялось. Об этом сообщил 24 мая председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец. Читайте также: Новых штаммов коронавируса в Петербурге не обнаружено

17:25 24.05.2021 Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге не настолько плоха, чтобы отменять предстоящие игры чемпионата Европы по футболу (Евро-2020), говорят в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. Подробности в материале: Нет причин для отмены игр Евро-2020 в Петербурге — Роспотребнадзор

17:32 24.05.2021 Две из трех зафиксированных смертей привитых от коронавирусной инфекции жителей Петербурга точно наступили не от вакцинации. Причина третьего летального случая будет понятна в начале июня. Читайте также: В Петербурге выяснили причины двух из трёх смертей после вакцинации

17:39 24.05.2021 В Калуге «Почта России» предоставила своим сотрудникам и клиентам возможность вакцинироваться от COVID-19 на городском почтамте, сообщает директор УФПС Калужской области Вера Дмитриева. Мобильный пункт вакцинации был организован перед входом в центральное городское отделение «Почты России». Вакцинирование провела выездная медицинская бригада калужской городской больницы №5». Принять участие в вакцинации также могли и клиенты почтамта. Об этом: В Калуге сотрудников почтамта вакцинировали от COVID-19 на рабочих местах

17:39 24.05.2021 Исследование, проведённое в Аргентине, подтвердило высокую эффективность российской вакцины «Спутник V» против «бразильского» штамма коронавируса, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций. Читайте также: В Аргентине оценили эффективность «Спутника V» против «бразильского» штамма

19:54 24.05.2021 Врач смотрит на результаты КТ. minzdrav.gov.ru

20:12 24.05.2021 За минувшую неделю, с 17 по 23 мая, количество больных, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным COVID-19, в Петербурге возросло на 22,66% по сравнению с предыдущей семидневкой. Читайте также: В Петербурге на 22% возросло число новых случаев ковида

22:19 24.05.2021 Инфекционные койки для госпитализации пациентов с COVID-19. mos.ru

01:15 25.05.2021 Экономика России в 2021 году покажет рост, однако итоговый результат будет зависеть от развития пандемии COVID-19, заявил 25 мая глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью «Известиям». Читайте подробнее: Кудрин спрогнозировал рост ВВП России на уровне «близком к 3%»

04:01 25.05.2021 На Сахалине во время пандемии коронавируса система видеонаблюдения «Безопасный город» помогла выявить нарушителей самоизоляции. Читайте подробнее: На Сахалине «Безопасный город» помог бороться с нарушителями самоизоляции

04:15 25.05.2021 В Хабаровский край поступила первая партия вакцины от COVID-19 «КовиВак». Об этом 24 мая сообщает пресс-служба правительства региона. Читайте также: В Хабаровский край прибыла первая партия вакцины «КовиВак»

05:36 25.05.2021 В Ульяновскую область поступила новая партия вакцины от COVID-19, всего передано свыше 140 тыс. комплектов. Читайте подробнее: Более 122 тыс. жителей Ульяновской области привились от COVID-19

05:38 25.05.2021 На Ямале, в Тарко-Салинской райбольнице, можно привиться от коронавируса круглосуточно. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. Отныне жители Пуровского района смогут пройти вакцинацию в любое удобное время суток и без предварительной записи в приёмном отделении стационара больницы. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Читайте также: Ямальцев от коронавируса стали прививать круглосуточно

06:37 25.05.2021 В Бурятии за минувшие сутки выявили 73 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 38 119. Об этом утром 25 мая сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба. Читайте также: В Бурятии число больных COVID-19 выросло на 24 человека

06:40 25.05.2021 В Приморье на 25 мая вакцинировались от коронавируса почти 140 тыс. человек — 22% от запланированного объёма. Подробности в материале: В Приморье привились от коронавируса 22% от плановых объёмов

06:55 25.05.2021 В Приморье за минувшие сутки выявлен 31 новый случай заражения коронавирусом, накануне — 30. Специалисты отмечают стабильный рост числановых выявленных носителей SARS-CoV-2. Читайте подробнее: В Приморье отмечается рост числа выявленных заражённых коронавирусом

07:07 25.05.2021 В Пензенской области с начала пандемии число погибших от COVID-19, по информации на 25 мая, достигло 776 человек. За сутки от осложнений, вызванных новым заболеванием, скончались еще шестеро жителей — трое мужчин и три женщины в возрасте от 45 до 83 лет. Читайте также: В Пензенской области COVID-19 унёс жизни ещё шестерых пациентов

07:22 25.05.2021 В Приамурье выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 13). За весь период пандемии инфицирование SARS-CoV-2, по данным на 24 мая, лабораторно подтвердилось у 22 641 человека. Читайте также: В Приамурье провели уже более 955 тыс. исследований на коронавирус

07:36 25.05.2021 Глава Минздрава Михаил Мурашко в защитном костюме. minzdrav.gov.ru.

07:45 25.05.2021 В Новокузнецке для проведения прививочной кампании задействовали передвижной медицинский фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщает министерство здравоохранения Кемеровской области. Об этом: В Новокузнецке заработал передвижной комплекс по вакцинации от коронавируса

07:54 25.05.2021 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 25 мая, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3178 человек, причём восемь из них добавили в сводку за последние сутки. Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (13 332 человека, +8 за последние сутки) и ОРВИ (30 012 человек, +53 за последние сутки). Читайте также: В Алтайском крае скончались ещё восемь пациентов с COVID-19

08:00 25.05.2021 В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано 73 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 38 119. Читайте также: В Бурятии за сутки выявили 73 новых носителя коронавируса

08:01 25.05.2021 В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 25 мая 2021 года от коронавируса привились 235 423 человека (+2625 за последние сутки). Такие данные приводит оперативный штаб региона. Также известно, что 45 689 человек получили первую прививку (+1280 за сутки) и 189 734 (+1345 за последние сутки) человек полностью привиты. Об этом: На Алтае за сутки прививку от COVID-19 поставили более 2600 человек

08:05 25.05.2021 В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2540 человек, причём шестеро из них погибли только за последние сутки. Также, судя по данным оперативного штаба на 25 мая, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составляет 69 311 человек (+114 за последние сутки). Госпитализированы 1164 (-16 за последние сутки). Читайте также: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё шесть человек

08:08 25.05.2021 В Туве за минувшую неделю с 15 по 21 мая зарегистрировано 34 новых случая заражения коронавирусом со снижением на два случая по сравнению с предыдущей неделей. Об этом: В Туве выявили 34 новых случая заражения коронавирусом

08:15 25.05.2021 Власти Иркутской области организовали передвижные пункты для вакцинации от COVID-19. Об этом 25 мая известил глава регионального минздрава Яков Сандаков. По его словам, поставить прививку смогут теперь жители садоводств Иркутского, Ангарского и Шелеховского районов прививают выездные бригады медицинских работников. Об этом: В садоводствах Приангарья можно поставить прививку от COVID-19

08:17 25.05.2021 Центр имени М.П. Чумакова направил документы о разработанной им вакцине от COVID-19 в российский Минздрав и рассчитывает начать третью фазу испытаний данного препарата через несколько недель. Об этом 25 мая рассказал директор центра Айдар Ишмухаметов в интервью «Известиям». Подробности в материале: Директор центра Чумакова рассказал об испытаниях вакцины от COVID-19

08:26 25.05.2021 В Республике Алтай суточный прирост случаев заражения коронавирусом вновь резко снизился. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 2 новых носителя в Горно-Алтайске. Подробности в материале: В Горном Алтае число носителей коронавируса приближается к 17 тыс

08:38 25.05.2021 Пациент в палате. Александр Куликов © ИА REGNUM.

08:39 25.05.2021 В Удмуртии по состоянию на утро 25 мая выявили 44 новых носителя коронавируса. Накануне было подтверждено 45 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 33 895 случаев. Читайте подробнее: В Удмуртии подтвердили 44 новых случая заражения коронавирусом

08:41 25.05.2021 В Удмуртии по состоянию на 25 мая провели 1 137 014 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 2604 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 2924 исследования. Подробности в материале: За сутки жители Удмуртии сдали более 2,5 тыс. тестов на коронавирус