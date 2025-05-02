Бали, Индонезия, 2 мая, 2025, 12:58 — ИА Регнум. Тело российского бизнес-коуча Артема Афонина нашли с пакетом на голове и ремнем на шее в номере отеля на Бали. Об этом сообщил портал TribunLampung.

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Уточняется, что 28 апреля работник отеля в Северной Куте, где остановился россиянин, постучался в номер для уборки. Постоялец не ответил, хотя у двери стояла его обувь.

На следующий день россиянин снова не открыл сотруднику отеля, после чего тот решил посмотреть, что происходит в номере, через окно. Тогда он увидел тело туриста. После этого местные жители и сотрудники отеля сломали дверь и вызвали правоохранителей.

Полиция отправила тело на экспертизу. По данным портала Ddetik, в комнате отеля также нашли наркотики. Правоохранители выясняют все детали произошедшего.

В декабре прошлого года в парке близ города Астара в Иране было обнаружено тело водителя-дальнобойщика из России с огнестрельными ранениями. Известно, что погибший — уроженец Дагестана. Полиция начала расследование дела.