Денвер, США, 2 мая, 2025, 12:40 — ИА Регнум. Российский нападающий клуба «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин отличился двумя заброшенными шайбами в шестом матче серии первого раунда плей-офф североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Даллас Старз».

Javier Vicencio/Eyepix Group/Global Look Press

Встреча проходила на льду «Болл-Арены» в Денвере и закончилась в пользу хозяев с крупным счетом 7:4.

У «Колорадо» голами отметились Ничушкин (7-я и 47-я минута), Арттури Лехконен (19-я), Мартин Нечас (25-я), Натан Маккиннон (50-я), Джош Мэнсон (59-я) и Кейл Макар (60-я).

В составе «Далласа» шайбы забросили также оформивший дубль Роопе Хинц (22-я, в большинстве и 28-я), Микаэль Гранлунд (24-я) и Микко Рантанен (39-я).

По итогам матча счет в серии до четырех побед между «Колорадо» и «Далласом» стал ничейным — 3-3. Решающая игра серии состоится 4 мая в Далласе.

Как сообщало ИА Регнум, 9 марта Ничушкина признали первой звездой игрового дня в НХЛ. Российский хоккеист забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу в победном для «Колорадо» матче регулярного чемпионата лиги с командой «Торонто Мэйпл Лифс» (7:4).

Ранее, 1 марта, российский форвард «Колорадо» отметился первой после травмы шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с клубом «Миннесота Уайлд». Игра прошла в Денвере и закончилась победой хозяев со счетом 5:2.