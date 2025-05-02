Москва, 2 мая, 2025, 12:38 — ИА Регнум. Миротворческие инициативы со стороны России вызывают истерику у киевского режима. Об этом 2 мая заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Дипломат уточнил, что 1 мая из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в российских прифронтовых регионах погибли девять мирных жителей, еще минимум 41 человек пострадал.

«У Киева миротворческие инициативы России вызывают истерику и выливаются в преступления против мирных», — написал Мирошник в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что ни одно преступление киевского режима не останется без наказания для исполнителей и заказчиков.

Как передавало ИА Регнум, 1 мая около 09:30 мск ВСУ нанесли массированный удар по рынку в Алешках FPV-дронами. Погибли семь человек. Пострадали как минимум 20 человек. По факту атаки СК России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Украинские боевики атаковали Алешки волнами, препятствуя эвакуации раненых. По словам зампреда регионального правительства Сергея Черевко, в нападении участвовало 30 беспилотников. Он выразил благодарность врачам и спасателям за мужество при спасении пострадавших.

Министерство иностранных дел РФ назвало удар по Алешкам кровавым военным преступлением Киева против мирных россиян.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ и директор Центра политического анализа Павел Данилин в беседе с ИА Регнум сравнил действия украинских военных с преступлениями бандеровцев времен Великой Отечественной войны, которые отличались особой жестокостью, превосходящей даже фашистов. По его словам, современные украинские националисты продолжают их дело, устраивая террор против мирных жителей.

До этого, 28 апреля, президент РФ Владимир Путин, руководствуясь гуманитарными соображениями, объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с 00:00 мск с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая. Путин отметил, что ожидает от Киева аналогичного решения, а если перемирие будет нарушено, российская армия ответит адекватно и эффективно.

При этом киевский режим ранее, формально согласившись, нарушал пасхальное перемирие, объявленное Путиным из гуманитарных соображений. По данным Минобороны РФ, за это время ВСУ обстреляли российские позиции 444 раза. Также украинские войска в этот период осуществили 900 атак дронами.