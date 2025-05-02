Вашингтон, 2 мая, 2025, 17:34 — ИА Регнум. Отказ США от роли модератора в переговорах России и Украины пока больше похож на угрозу, чем на свершившийся факт. Такое мнение высказал в разговоре с ИА Регнум ведущий научный сотрудник ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Андрей Яшлавский. Более того, напомнил он, позиция администрации президента США Дональда Трампа не выглядит последовательной, а, значит, может вновь измениться.

YURI GRIPAS/POOL/ТАСС

В начале мая официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон больше не намерен выступать посредником в украинском конфликте. Она указала, что теперь диалог должны вести только две стороны.

Собеседник ИА Регнум считает, что слова американского дипломата ещё не являются окончательным вердиктом.

«Прежде всего стоит отметить, что заявление об отказе США от своей посреднической роли между Россией и Украиной прозвучало ни от госсекретаря Марко Рубио, ни тем более от Трампа. Да и если бы об этом сказал сам американский лидер, то надо помнить: он уже сделал столько разнонаправленных сигналов в очень сжатый период, что порой нелегко относиться к ним со стопроцентным доверием или воспринимать их полностью серьёзно», — подчеркнул Яшлавский.

Что касается именно слов Брюс, то, напомнил собеседник агентства, она процитировала и госсекретаря Рубио, который сказал, что обе стороны должны представить собственные конкретные предложения о том, как положить конец конфликту.

«То есть, насколько я понимаю, все-таки прозвучала, скорее, некая угроза отступить, а не констатация факта. Но, тем не менее, если мы говорим даже об этом, то устами Брюса Вашингтон расписывается в неспособности сделать что-то весомое для урегулирования украинского конфликта, а это идёт вразрез с обещаниями того же Трампа, многократно обещавшего всё уладить, в том числе и за 24 часа. Американские СМИ подсчитали, что он десятки раз во время своей избирательной кампании об этом говорил, сейчас же фактически происходит дезавуирование его предвыборных обещаний», — также отметил эксперт. Поэтому можно говорить и об усталости США, с одной стороны, и об объективной неспособности Вашингтона в чём-то убедить Москву и Киев, с другой.

По мнению Яшлавского, нынешняя американская позиция может воодушевить главу киевского режима Владимира Зеленского.

«Он будет чувствовать себя, скажем так, на коне, и вряд ли стоило бы вообще ждать уступчивости. Продолжение конфликта в его стране, как ни парадоксально звучит, — это некая гарантия политической выживаемости Зеленского. Но, опять-таки, я хотел бы напомнить: пока заявление из Госдепартамента можно расценивать лишь как очередной «поток сознания» от трамповской администрации, который в течение достаточно скорого времени вполне может смениться на нечто противоположное», — резюмировал эксперт.

Как ранее сообщало ИА Регнум, вице-президент США Джей Ди Вэнс также в начале мая отметил, что Москва и Киев знакомы с требованиями друг друга, а «сейчас вопрос в том, сможем ли мы найти точки соприкосновения, чтобы эти ребята завершили конфликт». Заместитель Трампа дал сторонам ещё 100 дней на сближение позиций.

Президент России Владимир Путин в конце апреля в очередной раз заявил: Москва готова к переговорам без предварительных условий. Об этом глава государства неоднократно говорил и ранее. Более того, на 8–10 мая он объявил уже второе в этом году праздничное перемирие. Однако в прошлый раз, на Пасху, ВСУ нарушали режим прекращения огня.