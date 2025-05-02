Москва, 2 мая, 2025, 12:33 — ИА Регнум. Российский самолет МС-21 превзойдет конкурентов Boeing 737 и Airbus 320 по уровню комфорта. Об этом заявил главный конструктор лайнера Виталий Нарышкин.

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«С точки зрения комфорта, мы их далеко обогнали. У нас самый просторный фюзеляж. Пассажирам этот самолет понравится однозначно. Кроме того, мы стараемся, чтобы в эксплуатации для авиакомпании этот самолет ничуть не уступал Boeing и Airbus», — рассказал он в интервью, которое опубликовала пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) «Ростеха» 1 мая.

Нарышкин подчеркнул, что в разработке и производстве отечественного самолета участвует более 20 тыс. человек и свыше 200 предприятий, в том числе Иркутский авиационный завод, «Аэрокомпозит-Ульяновск», «ОДК — Пермские моторы» и другие.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3962656" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Конструктор Нарышкин: МС-21 превзойдет по комфорту Boeing и Airbus

«У нас вся страна задействована в кооперации, все работали на этот самолет», — уточнил главный конструктор.

Как передавало ИА Регнум, 29 апреля «Ростех» показал кадры первого полета МС-21 с новыми российскими системами. Воздушное судно стартовало с аэродрома Иркутского авиазавода компании «Яковлев» и находилось в воздухе чуть больше часа, достигнув при этом скорости 580 км/ч и высоты 3 тыс. м. Отмечалось, что авиастроители смогли заменить порядка 80 иностранных систем и агрегатов на отечественные.

18 марта глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что до 2030 года необходимо произвести как минимум 200 самолетов для замены устаревающих воздушных судов иностранного производства. Также президент РФ Владимир Путин указывал, что Россия может выпускать современную отечественную авиационную технику и обновлять авиапарк самостоятельно. Российские самолеты при этом должны соответствовать высокому уровню качества и комфорта, добавил глава государства.