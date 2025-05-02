Курск, 2 мая, 2025, 12:27 — ИА Регнум. Подразделения Вооруженных сил России продолжают создание полосы безопасности в приграничных районах Сумской области Украины после завершения операции по освобождению Курской области. Об этом 2 мая сообщило Министерство обороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

Военное ведомство отмечает, что последним курским населенным пунктом, откуда российские военные в ходе наступательных действий выбили противника, стало село Горналь.

«Подразделения группировки войск «Север» завершили разгром формирований ВСУ на территории Курской области. <…> Продолжается создание «полосы безопасности» на территории приграничных районов Сумской области Украины», — сказано в сводке Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, глава Генштаба ВС России генерал Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении курского приграничья от украинских формирований. Он также сообщил, что российские военнослужащие приступили к созданию зоны безопасности на территории Сумской области.

1 мая в силовых структурах РФ рассказали, что элитный шестой отряд сил специальных операций (ССО) украинских войск несет колоссальные потери в боях на территории Сумской области.

24 апреля российские военные точным ударом уничтожили три пункта размещения личного состава украинской армии на территории Сумской области в населенном пункте Новодмитровка.