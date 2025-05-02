Москва, 2 мая, 2025, 12:26 — ИА Регнум. Вооруженные силы России за последнюю неделю освободили четыре населенных пункта в Донецкой Народной республике, Харьковской и Курской областях. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобождены населенные пункты Каменка, Дорошовка Харьковской области и Новое Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке военного ведомства.

Отряды войсковой группировки «Север» за прошедшую неделю освободили последний населенный пункт, который удерживали украинские боевики в Курской области, — поселок Горналь. Таким образом российские бойцы завершили разгром вражеских формирований в регионе.

Как передавало ИА Регнум, начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении курского приграничья от сил противника. Он подчеркнул, что российские войска сорвали планы Киева создать стратегический плацдарм в регионе и не дали ему сорвать наступление ВС РФ в Донбассе.

30 апреля российский лидер сообщил, что в курской области еще находятся остатки вторгшихся туда украинских формирований, которые группами по два-три человека прячутся, где могут. В эфире слышно, как они просят своих об эвакуации, но этого сделать не получится. Российские военные предлагаю боевикам сдаваться в плен, в том числе к ним отправляют украинских военных, которые ранее сложили оружие.