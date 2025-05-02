Севастополь, 2 мая, 2025, 12:35 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны в Севастополе в ночь на 2 мая отразили самую массированную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

«По всем целям наши военные отработали над морем: было уничтожено более 50 беспилотников на подлете к Севастополю и несколько морских дронов в акватории», — написал он в Telegram-канале.

Развожаев уточнил, что в городе и прилежащей акватории не пострадал ни один объект. Украинские боевики явно хотели испортить праздники жителям и гостям Севастополя, но у них не получилось, подчеркнул он.

Губернатор также призвал не доверять анонимным источникам информации, цель которых «хайповать» и провоцировать панику.

Как передавало ИА Регнум, средства ПВО российской армии в ночь на 2 мая обезвредили 121 украинский беспилотник самолетного типа. В том числе 89 дронов перехватили над Крымом, еще 23 — над Черным морем. Также были сбиты четыре БПЛА над Краснодарским краем, два — над Орловской областью, по одному над Азовским морем, Брянской и Белгородской областями.

1 мая украинские военные нанесли массированный удар дронами по рынку в Алешках Херсонской области. На месте погибли семь человек. Также один пострадавший умер, пока его везли в больницу, еще один раненый мирный житель скончался в медучреждении.

Киевский режим с 2014 года убивает представителей мирного населения. По данным СК РФ, начиная с указанной даты в результате агрессии со стороны Украины погибли более 6,5 тыс. человек, также порядка 16,5 тыс. мирных граждан пострадали.