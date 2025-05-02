Москва, 2 мая, 2025, 12:16 — ИА Регнум. За неделю с 25 апреля по 2 мая российский средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали свыше 1300 беспилотных летательных аппаратов украинских войск. Об этом 2 мая сообщило Министерство обороны России.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 2 мая российские силы ПВО уничтожили и нейтрализовали 121 украинский дрон над несколькими регионами страны. Из этого числа 89 беспилотников уничтожили над Крымом и 23 — над акваторией Чёрного моря, четыре БПЛА над Краснодарским краем и два — над Орловской областью. Еще по одному дрону было сбито над Азовским морем, Брянской и Белгородской областями.

Ранее, 1 мая, средства ПВО армии России сбили 137 беспилотников украинских боевиков в зоне спецоперации. Также были ликвидированы шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США.

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