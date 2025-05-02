Новороссийск, Краснодарский край, 2 мая, 2025, 12:16 — ИА Регнум. Угрозу применения безэкипажных катеров объявили в Новороссийске. Об этом 2 мая сообщил глава муниципального образования города Андрей Кравченко.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«Угроза применения безэкипажных катеров (БЭК)», — написал он в Telegram-канале.

Он призвал жителей города при включении сирен — сигнала «Внимание всем!» — не находиться на улице вблизи моря, а дома не подходить к окнам.

«Укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море или в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — пояснил глава города.

Над российскими регионами в ночь на 2 мая силами ПВО был уничтожен 121 украинский беспилотник. Большая часть из них была сбита над Крымом (89) и акваторией Черного моря (23).

1 мая российские военные за сутки нанесли удары по объектам инфраструктуры военных аэродромов, а также по цехам изготовления и местам сосредоточения безэкипажных катеров украинских войск.