Москва, 2 мая, 2025, 12:10 — ИА Регнум. Российские военные в течение недели нанесли семь ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса. Об этом 2 мая сообщили в Министерстве обороны России.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения и боеприпасов, места размещения систем радиоэлектронной разведки, производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в ведомстве.

Также удары нанесены по местам производства и хранения безэкипажных катеров и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Российская армия применила для атак высокоточное оружие и ударные дроны.

Как сообщало ИА Регнум, ранее российские военные атаковали объекты инфраструктуры украинских военных аэродромов и цеха, в которых собирают безэкипажные катера для ВСУ. Также удар был нанесен по местам сосредоточения этих катеров.