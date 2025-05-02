Волгоград, 2 мая, 2025, 12:10 — ИА Регнум. В Волгограде автомобиль ритуальной службы влетел в подземный переход. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

Кадр из видео

«Водитель, управляя автомобилем «УАЗ», напротив дома 10 «б» по пр. Жукова не справился с управлением и совершил наезд на ограждение подземного пешеходного перехода с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель доставлен в медучреждение», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3962648" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Катафалк влетел в подземный переход в Волгограде. Водитель погиб

В то же время канал, посвященный ритуальной сфере Волгоградской области, «Ритуальный патруль» заявил, что машина являлась катафалком, а 26-летний водитель, вылетевший из авто при ударе, скончался в больнице. Отмечалось также, что по факту ДТП будет возбуждено уголовное дело.

Как передавало ИА Регнум, ранее в тот же день еще одно происшествие на дороге случилось в Ивановской области — пассажирский автобус съехал с трассы и опрокинулся. Предварительно, водитель следовавшего из Приволжска в Иваново транспортного средства не справился с управлением. В результате аварии погиб водитель, а три пассажира — пострадали.

30 апреля грузовик с умершим за рулем водителем столкнулся с двумя автобусами в Москве. В результате инцидента несколько человек, предварительно, получили ранения. В двух автобусах, оказавшихся на пути грузовика, было около 40 пассажиров.