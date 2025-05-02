Берлин, 2 мая, 2025, 12:25 — ИА Регнум. Ведомство по охране конституции ФРГ признало партию «Альтернатива для Германии» («АдГ») правоэкстремистской на всей немецкой территории. Об этом 2 мая говорится в заявлении контрразведывательного ведомства Германии.

SÃ¶ren Stache/Global Look Press Лидер «АдГ» Алиса Вайдель

«Ведомство по охране конституции ФРГ признало «Альтернативу для Германии» чисто правоэкстремистским движением», — отмечается в нем.

В 2023 году контрразведка ФРГ признала правоэкстремистскими отделения «АдГ» в федеральных землях Саксония, Тюрингия и Саксония-Анхальт, что позволило немецким властям расширить свой арсенал средств слежки за политической силой.

При этом ранее «АдГ» подозревалась только в экстремизме, что считается в Германии более низким уровнем угрозы. Сама партия обвиняет действующие власти ФРГ в травле и подавлении инакомыслия.

Как сообщало ИА Регнум, 22 апреля из результатов опроса, проведенного социологической службой Forsa по заказу телеканалов RTL и NTV, стало известно, что рейтинг «АдГ» достиг исторического максимума в 26% и она впервые стала лидером среди немецких политических сил. При этом Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), членом которой является действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц, с 15% получила только третье место.

В конце февраля в ФРГ состоялись досрочные выборы в бундестаг. Первое место на них занял блок ХДС/ХСС с 26,8% голосов. Партия «АдГ» заняла второе место, набрав 20,8% голосов.

Лидер «АдГ» Алиса Вайдель позднее отметила, что в случае формирования правящей коалиции без ее партии вскоре в стране придется снова проводить досрочные парламентские выборы.