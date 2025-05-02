Мариуполь, ДНР, 2 мая, 2025, 12:22 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались 1 мая нанести удар по центру Мариуполя с помощью дрона. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Донецкой Народной Республике.

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«В день празднования 1 Мая боевики вооруженных формирований Украины предприняли попытку совершить террористическую атаку на центр Мариуполя с использованием БПЛА самолетного типа», — следует из сообщения пресс-службы ведомства.

Уточняется, что дрон был оснащен боевым фугасным зарядом, начиненным поражающими элементами. Российская система РЭБ «Купол Донбасса» перехватила украинский беспилотник. После подавления БПЛА взрывотехники УФСБ обезвредили боевую часть летательного аппарата.

Как передавало ИА Регнум, 1 мая варварской атаке ВСУ подвергся херсонский город Алешки. Украинские силы задействовали порядка 30 FPV-дронов для удара по местному рынку. Как сообщал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, после налета БПЛА на месте погибли семь человек, еще более 20 получили различные ранения. Возбуждено уголовное дело.

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник указал на преднамеренность и спланированность удара, повлекшего массовые человеческие жертвы.

Комментируя ИА Регнум удар по алешкинскому рынку, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты Москвы Павел Данилин подчеркнул, что Киев старается проводить подобный террор на территориях, когда-то принадлежавших Украине. Эксперт сравнил атаковавших мирных граждан украинских военных с бандеровцами времен Второй мировой войны, которые по своей жестокости были хуже фашистов.

Утром 2 мая Минобороны РФ сообщило, что киевский режим продолжал атаки беспилотниками на российские регионы. За ночь было сбито более 120 БПЛА, только над Крымом перехвачено 89 дронов.