Москва, 2 мая, 2025, 12:06 — ИА Регнум. Системы жизнеобеспечения столицы работают в штатном режиме, несмотря на непогоду. Об этом сообщает Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Отключений потребителей не допущено. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции. В работах задействовано необходимое количество бригад специалистов и техники.

В Комплексе городского хозяйства Москвы напомнили, что порывы ветра до 15 метров в секунду сохранятся в столице сегодня и 3 мая, и призвали горожан не укрываться под деревьями, а также не парковать вблизи них автомобили.