Москва, 2 мая, 2025, 11:58 — ИА Регнум. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности для лиц, под чужим влиянием или за деньги оформляющих или передающих свои банковские карты мошенникам (дропперов). Документ 2 мая размещен в думской базе данных.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Нововведение затронет статью 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Согласно законопроекту, россиян за передачу третьим лицам смогут штрафовать на сумму до 300 тыс. рублей либо приговаривать к обязательным работам на срок до 480 часов, к исправительным работам на срок до двух лет, к принудительным работам на срок до трех лет. Также им может грозить ограничение или лишение свободы на тот же срок.

Также наказание предусмотрено за приобретение банковских карт для передачи их мошенникам. В таком случае правонарушителю будет грозить штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей, либо принудительные работы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

«В целях побуждения клиентов, совершивших проектируемые деяния, к сотрудничеству с правоохранительными органами законопроектом вводится специальное основание для освобождения их от уголовной ответственности в случае, если они после совершения преступления добровольно сообщили об этом», — уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

Также для освобождения от уголовно1 ответственности человек должен активно сотрудничать со следствием.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале зампредседателя Банка России Ольга Полякова отметила, что ежемесячно в России дропперами становятся около 80 тыс. человек, в числе которых есть и иностранцы. Людей привлекает «легкий» способ получить деньги, а привлечение к подобному заработку иностранцев отражает трудности в отсутствии базы идентификации и перепроверки приезжих, добавила она.

Генпрокуратура РФ сообщила, что за 2024 год с дропперов взыскали примерно 1,5 млрд рублей. Число таких преступлений выросло на 15% — до 130 тыс.