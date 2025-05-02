Киров, 2 мая, 2025, 11:51 — ИА Регнум. Два человека пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля LADA Priora на улице Павла Корчагина в Кирове. Пассажира легковушки зажало в салоне. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

МЧС Кировской области

«Сегодня утром на улице Павла Корчагина в Кирове произошло столкновение маршрутного автобуса МАЗ и легкового автомобиля LADA Priora. В результате ДТП пассажир легковушки оказался зажатым в салоне. <…> Предварительно, водитель автобуса тоже травмирован», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что спасатели деблокировали пассажира легковушки, после чего оба пострадавших были госпитализированы. По предварительной информации, автобус маршрута №14 ехал с конечной остановки без пассажиров. В настоящее время ведется установление причин и обстоятельств ДТП.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 2 мая пассажирский автобус съехал с трассы и опрокинулся в Ивановской области. В результате этого водитель транспортного средства погиб и три пассажира пострадали.

Ранее, 30 апреля, грузовой автомобиль с умершим за рулем водителем столкнулся с двумя пассажирскими автобусами у Кронштадтского бульвара в Москве.