Москва, 2 мая, 2025, 11:48 — ИА Регнум. Зрители постановки «Победа! Знамя над Рейхстагом!» в кинопарке «Москино» смогут увидеть раритетную военную технику. На натурную площадку «Рубежи обороны» доставили подлинные танки и артиллерийские установки, а также макеты боевых самолетов.

Новосильцев/Агентство «Москва»

«Кинотеатральная историческая реконструкция «Победа! Знамя над Рейхстагом» задействует около 30 единиц раритетной военной техники, среди которой самолеты, танки и артиллерийские установки. Кроме этого, постановка создается с использованием пиротехнических приемов, каскадерских трюков и компьютерной графики», — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного Депкульта Алексей Фурсин.

Сюжет постановки развивается вокруг последних дней Великой Отечественной войны — в Берлине 1945 года, где будет происходить торжественное водружение Знамени Победы на куполе Рейхстага.

Для создания реконструкции архитекторы и художники спроектировали по архивным фотографиям и кадрам хроники здание Рейхстага до штурма. На Королевской площади перед зданием воссоздали рытвины и воронки от взрывов. Именно на этой площади началось историческое взятие Рейхстага 30 апреля 1945 года.

На выставке можно увидеть четыре самолета: «Як-3», «МиГ-3», «И-16» и «По-2». Они воссозданы по архивным фотографиям в оригинальном размере. Это точные копии самолетов, которые использовались во время Великой Отечественной войны.

В постановке участвуют раритетные танки, предоставленные военно-технической базой «Мосфильма». Музей техники Вадима Задорожного также предоставил самоходные артиллерийские установки «СУ-154», «СУ-100», колёсную технику в виде легендарных полуторок «ЗИС-5» и «ГАЗ-67».

Ведущий продюсер киностудии «Военфильм» Баграт Чалабян рассказал, что подлинную военную технику привезли из разных уголков страны. Её сохраняют студии «Военфильм» и Музей техники Вадима Задорожного. Чалабяна также восхитило количество разноплановых декораций на площадке и организация процесса съемок.

«Для постановки «Победа! Знамя над Рейхстагом» были в рекордные сроки построены декорации Рейхстага с интерьерами, которые там были. За весь свой многолетний опыт работы в кино я еще не встречал такой площадки, как кинопарк «Москино», — сказал Баграт Чалабян.

Он отметил большое количество разноплановых декораций, бережное отношение к деталям и добросовестную организацию производственного процесса, которые его восхищают.

«Над созданием этой грандиозной реконструкции работали 400 человек, профессионалы своего дела, а лучшей оценкой будет реакция зрителей», — подчеркнул Чалабян.

Главные роли в постановке исполняют Сергей Маховиков, Иван Замотаев, Виктор Добронравов, Влад Маленко, Александр Андриенко и другие актёры.

Кинопарк «Москино» — часть проекта Сергея Собянина «Москва — город кино» и объект московского кинокластера, который развивает столичный Департамент культуры. Здесь работают 24 натурные площадки, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры.

Московский кинокластер — это объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для кинопроизводителей, которые развивает правительство Москвы в рамках проекта «Москва — город кино». В его структуру входят кинопарк «Москино», Киностудия Горького (площадки на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде), кинозавод «Москино», сеть кинотеатров «Москино», кинокомиссия и киноплатформа «Москино».