Москва, 2 мая, 2025, 11:44 — ИА Регнум. Курс доллара может упасть до 60 рублей летом 2025 года. Об этом 2 мая заявил главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.

Дарья Антонова ИА Регнум

По его словам, снижение курса американской валюты будет зависеть от геополитической обстановки, где при хорошем сценарии ожидается смягчение санкций и приток иностранного капитала в РФ. В таком случае доллар будет стоить 70–80 рублей в ближайшие месяцы, а при эскалации в переговорах — 90–100 рублей.

«В случае существенного притока иностранного капитала на российский рынок доллар в моменте может упасть и до 60–70 рублей. От крепкого рубля в первую очередь выигрывают импортеры и граждане, которые могут покупать иностранные товары дешевле», — рассказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Однако рост рубля также ускорит замедление инфляции и снижение ключевой ставки ЦБ РФ, а слишком крепкий курс рубля станет невыгодным для бюджета и экспортеров. В этом случае российские власти могут применить механизмы сдерживания роста курса отечественной валюты, уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, 21 апреля Минэкономразвития РФ спрогнозировало курс доллара на конец 2025 года на уровне 98,7 рубля. Кроме того, в дальнейшем ожидается постепенное ослабление рубля: в 2026 году курс составит 100 рублей, в 2027-м — 103,5 рубля, а к 2028 году достигнет 106 рублей, подчеркнули в ведомстве.

Тем не менее, 29 апреля вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова заявила, что курс рубля по отношению к доллару к концу мая может снизиться. Затем летом начнется сезон отпусков и спрос на валюту традиционно вырастет. Она также добавила, что в случае позитивных договоренностей с США по Украине может произойти послабление санкций.

Банк России 29 апреля установил курс доллара на уровне 82,6 рубля.