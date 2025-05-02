Вашингтон, 2 мая, 2025, 11:46 — ИА Регнум. Фильм «Джокер: Безумие на двоих» американского режиссера Тодда Филлипса признан самой убыточной кинокартиной 2024 года, а мультфильм «Головоломка-2» студии Pixar — самым успешным по кассовым сборам. Это следует из рейтинга, составленного изданием Deadline.

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При анализе прибыльности лент журналисты не учитывали данных по кинотеатральным релизам от Amazon и Apple, объяснив это другой метрикой для оценки их успеха.

Как сообщается, возглавивший рейтинг лучших лент анимационный блокбастер «Головоломка-2» собрал в мировом прокате 1,698 млрд долларов. Он долго удерживал позицию лидера, пока не уступил уже в 2025 году китайской картине «Нэчжа».

Также в список самых прибыльных лент вошло продолжение музыкального приключенческого фильма «Моана-2», комедийный боевик «Дэдпул и Росомаха», мультфильм «Гадкий я — 4» и фэнтезийный мюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада».

Что касается самых убыточных картин, то на «Джокере: Безумие на двоих» Warner Bros. потеряла 144,25 млн долларов. При этом первый фильм «Джокер» 2019 года принес своим создателям более 1 млрд долларов.

На втором месте в топ-5 самых неудачных по сборам лент оказался драматический боевик «Фуриоса: Хроники Безумного Макса», обернувшейся опять же для Warner Bros. убытками в 119,6 млн долларов. Убытки фантастического боевика «Бордерлендс» составили 80 млн долларов, фэнтезийной драмы «Мегалополис» —75,5 млн долларов, а боевика «Крэйвен-охотник» — 71 млн долларов.

Как ранее передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в марте отметил успех российского кино в 2024 году. По словам главы государства, число зрителей отечественных фильмов возросло на 10%, достигнув отметки в 100 млн человек.

В январе успехом отметился российский фильм «Финист. Первый богатырь». Только за два выходных дня он собрал в прокате более 300 млн рублей.