Москва, 2 мая, 2025, 11:42 — ИА Регнум. Выставку «Музей СВО» в павильоне № 58 ВДНХ с начала её работы 23 февраля посетили более 53 тысяч человек. Посетители выставки знакомятся с победными традициями нашей страны и подвигами российских воинов: десантников, артиллеристов, штурмовиков, летчиков, бойцов сил специальных операций, инженерных и других родов войск.

SERGEI ILNITSKY/ЕРА/ТАСС

Проект «Музей СВО» посвящен преемственности героических традиций российского воинства. Выставка подчеркивает неразрывную связь между поколениями защитников Отечества и помогает узнать о целях и быте военнослужащих на передовой.

Экспозицию «Музей СВО» помогли создать участники специальной военной операции и бойцы сил специальных операций Вооруженных сил России, которые передали множество экспонатов, в том числе образцы вооружения, редкие архивные документы, артефакты, личные вещи.

Гости выставки знакомятся с историями подвигов участников СВО, разными видами отечественных средств вооружения, а также с предметами быта, которыми ежедневно пользуются военные. На выставке также представлена диорама боев за Артёмовск (Бахмут), где воссоздана каждая деталь военных действий.

Уникальными экспонатами выставки стали обломки украинского разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Shark, крыло ударного беспилотника «Байрактар», а также фрагменты британского ударного дрона. Еще один подбитый БПЛА, представленный в экспозиции, — «Баба-яга». Посетители также могут увидеть и фрагмент беспилотного летательного аппарата Ту-143. Этот беспилотник был разработан конструкторским бюро имени А. Н. Туполева (ныне КБ «Туполев») в 1970-х годах. После 1991 года несколько аппаратов, находившихся в частях на территории Украины, получила авиация вооруженных сил этой страны. С начала специальной военной операции украинские Ту-143 с помощью специалистов НАТО были переделаны в аппараты, похожие по своим функциям и характеристикам на крылатые ракеты, и стали использоваться для террористических атак.

ВДНХ — одна из главных достопримечательностей столицы. Это крупный международный выставочный центр, музейный город и современная площадка для просвещения и отдыха горожан и туристов. Здесь проходит много важных культурных, научных и экономических мероприятий, которые посещают десятки тысяч человек. Открытие новых музейных объектов для гостей ВДНХ соответствует задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство».