Амстердам, 2 мая, 2025, 11:38 — ИА Регнум. Один человек утром 2 мая получил ранения при нападении с ножом на Центральном вокзале Амстердама. Об этом сообщила нидерландская газета Telegraaf.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Нападение с ножом произошло на Центральном вокзале Амстердама примерно в 5:45 утра (06:45 мск). Один человек пострадал», — говорится в публикации.

Отмечается, что пострадавшего госпитализировали, а сотрудники полиции задержали подозреваемого в преступлении. Идет расследование, мотивы нападавшего не уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, 27 марта мужчина напал на людей с ножом в Амстердаме, в результате чего пострадали пять человек. Нападавшего смог обезоружить британский турист, после чего злоумышленника передали полиции.

Позднее стало известно, что подозреваемый в нападении оказался 30-летним гражданином Украины с фальшивыми документами. Его направили в пенитенциарную больницу при следственном изоляторе в Схевенингене.