Варшава, 2 мая, 2025, 11:34 — ИА Регнум. Польша будет инвестировать миллиарды евро в вооружение и инфраструктуру для создания сверхсильной и современной армии. Такое заявление по телевидению 2 мая сделал премьер-министр Польши Дональд Туск.

Dominika Zarzycka/Global Look Press

«Мы создаем армию, которой у Польши не было на протяжении столетий, сверхсильную и современную — армию для победы», — привело слова Туска издание PAP.

Он отметил, что при производстве вооружения Польша отдаст предпочтение местным компаниям.

«Экономический национализм на самом деле не является чем-то плохим», — заключил он.

В конце марта начальник польского Генштаба Веслав Кукула заявил, что необходимо подготовить население к потенциальной войне с Россией. Для этого, по его словам, сперва необходимо повысить доступность и качество подготовки польских резервистов. Он уточнил, что к концу 2026 года планируется обучить около 100 тыс. человек.

Как передавало ИА Регнум, в начале марта Туск говорил, что Европа должна вступить в гонку вооружений, которую якобы развернула Россия, и победить в ней. Он также призвал немедленно начать милитаризацию Европы.

При этом президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года назвал абсурдными заявления о том, что Россия якобы планирует нападение на Европу. Антироссийская истерия на Западе раздувается для оправдания роста военных расходов и развязывания гонки вооружений, подчеркнул он. 23 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать.