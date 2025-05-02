Белгород, 2 мая, 2025, 11:25 — ИА Регнум. В настоящее время в приграничных районах Белгородской области сохраняется сложная обстановка. Об этом 2 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

РИА Новости

«Обстановка в приграничье Белгородской области продолжает оставаться крайне сложной. Атаки беспилотных летательных аппаратов, обстрелы территории из ствольной артиллерии», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, ВСУ теперь также часто проводят минирование территорий белградского приграничья, в связи с чем власти региона стараются максимально информировать местных жителей о сложной ситуации и о том, как себя нужно вести в том или ином случае.

Глава области уточнил, что для этого в парковых зонах в летний период времени будут установлены временные полевые центры, для обучения в которых не нужно будет записываться предварительно.

Как сообщало ИА Регнум, 1 мая военные армии России за 20 минут сбили два дрона украинских боевиков в Белгородской области. Аппараты были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.

За день до этого украинская армия атаковала пять населённых пунктов в белгородском приграничье. Под удары ВСУ попали села Соболевка, Пороз, Дунайка и Муром, а также поселок Майский.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 30 апреля заявил, что президент России Владимир Путин хорошо знает, как непросто сейчас проживающим в граничащих с Украиной регионах россиянам. Представитель Кремля добавил, что жители приграничья достойны самой высокой оценки и восхищения.