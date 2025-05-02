Санкт-Петербург, 2 мая, 2025, 11:13 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге школьницу нашли под окнами жилого дома, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом 2 мая сообщил Telegram-канал городских новостей Петербурга «Конкретно. ру».

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По данным издания, 15-летнюю девушку нашли под окнами дома в Невском районе ночью. Квартира девушки находится на четвертом этаже, уточнили в посте.

«Несовершеннолетнюю госпитализировали в детскую Филатовскую больницу с сотрясением головного мозга, ушибом правого колена, в алкогольном опьянении. Состояние юной пациентки тяжелое», — сказано в сообщении.

В Telegram-канале рассказали, что перед инцидентом школьница поссорилась со своим молодым человеком.

В марте в Москве мужчина и его возлюбленная выпали из окна на 11-м этаже жилого дома на улице Клязьминской. Уточняется, что мужчина погиб, а его спутница выжила. Женщину в тяжелом состоянии доставили в Боткинскую больницу. Telegram-канал Mash написал, что, по предварительной информации, мужчина находился в наркотическом опьянении. Очевидцы рассказали каналу, что молодой человек сорвался первым, женщина выпала за ним.