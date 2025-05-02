Вашингтон, 2 мая, 2025, 11:07 — ИА Регнум. Эксперименты США с вирусами в рамках программ по исследованию биологического оружия могли спровоцировать начало пандемии коронавируса и распространение других инфекций в целом ряде стран. Такое заявление сделала директор Национальной разведки США Тулси Габбард в эфире программы американской журналистки Мегин Келли.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По ее словам, сейчас она, а также глава Национального института здоровья Джей Бхаттачарья и министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший изучают проекты, связанные с микроорганизмами. Речь идет о проектах, в которых рассматривались возможности искусственного изменения свойств вирусов и бактерий для наделения их новыми характеристиками.

Габбард утверждает, что аналогичные эксперименты проводились в лаборатории в китайском Ухане. По ее мнению, такие лаборатории работали по всему миру, а Вашингтон финансировал их деятельность.

Директор Национальной разведки США также отметила, что не все исследования проходили гладко и в конечном итоге иногда провоцировали возникновение эпидемий. Габбард добавила, что подобные разработки в рамках американских программ по биооружию велись в течение многих лет и представляли интерес сразу для нескольких стран.

Как передавало ИА Регнум, ранее Китай возложил вину за распространение COVID-19 на США. Эта позиция Пекина закреплена в опубликованной государственным информационным бюро Китая «Белой книге».

При этом в Вашингтоне отрицают какую-либо причастность США к началу пандемии, утверждая, что к распространению коронавируса привела утечка из лаборатории в Ухане.