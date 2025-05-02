Иваново, 2 мая, 2025, 11:02 — ИА Регнум. Один человек погиб и трое пострадали в результате съезда с трассы и опрокидывания пассажирского автобуса в Ивановской области. Об этом 2 мая сообщило региональное управление МВД РФ.

СУ СК России по Ивановской области

Уточняется, что водитель следовавшего из Приволжска в Иваново пассажирского автобуса ПАЗ не справился с управлением и допустил съезд с дороги, после чего транспортное средство опрокинулось.

«В результате ДТП водитель погиб. В салоне автобуса находились 14 пассажиров. По предварительным данным, трое пассажиров получили травмы. Характер телесных повреждений и количество пострадавших уточняется», — говорится в Telegram-канале ведомства.

На место аварии прибыли следственно-оперативная группа полиции, эксперт-криминалист и наряд Дорожно-патрульной службы. В настоящее время ведется выяснение обстоятельств и причин трагического инцидента.

Как сообщало ИА Регнум, 30 апреля грузовой автомобиль с умершим за рулем водителем столкнулся с двумя автобусами в районе Кронштадтского бульвара в Москве.

Ранее, 29 апреля, в турецкой Анталье произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились российские туристы. При опрокидывании транспортного средства на бок пострадали 18 россиян и местный водитель, в результате чего госпитализировали 17 человек.