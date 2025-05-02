Ишим, Тюменская область, 2 мая, 2025, 11:01 — ИА Регнум. Уровень воды в реке Ишим в одноименном городе Тюменской области за сутки поднялся на 26 см, теперь он составляет 834 см. Об этом 2 мая сообщается на геопортале региона.

Алексей Мальгавко/РИА Новости

«Гидропост Ишим — Ишим. Изменение уровня воды за сутки +26 см. Уровень воды над нулем поста 834 см», — отмечено на инфографике.

При этом выше по течению уровень воды в реке в черте поселка Ильинка стал ниже на 2 см, теперь показатель равен 827 см.

В администрации Казанского района, где находится Ильинка, сообщили, что из-за паводка в населенном пункте ухудшилось качество воды. Власти посоветовали местным жителям кипятить воду перед использованием. Администрация уточнила, что на очистных сооружениях ввели режим повышенного хлорирования.

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что в течение дня будет работать в муниципалитетах, находящихся в зоне паводка.

«На месте с коллегами оценим эффективность принимаемых мер для минимизации последствий стихии», — написал он в своем Telegram-канале.

30 апреля в Казанском и Абатском районах Тюменской области из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Жители населенных пунктов, в которых будет действовать режим ЧС, смогут обратиться за единовременной материальной помощью. На нее могут рассчитывать граждане, вынужденные из-за паводка покинуть свои дома.

Как сообщало ИА Регнум, год назад из-за паводка в Абатском районе затопило пять деревень, отрезанными от снабжения оказались 14 населенных пунктов. Уровень воды в реке Ишим приближался к критической отметке.

Моор 5 апреля заявил, что прошлогодняя ситуация не должна повториться. В регионе приняли соответствующие меры. В частности, создали дополнительные гидрологические посты, специалисты продолжают возводить и укреплять защитные сооружения, а также формировать запасы необходимых материально-технических ресурсов.