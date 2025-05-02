Будапешт, 2 мая, 2025, 11:13 — ИА Регнум. Постоянная военная поддержка Украины и ее прием в Евросоюз приведут к банкротству европейских государств. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Ricardo Rubio/Global Look Press

По его словам, деньги стран ЕС машинами вывозятся на Украину, в то время как союз испытывает острую нехватку финансов. При этом, если бы эти средства были включены в европейскую экономику, ни у кого не было бы таких проблем, подчеркнул Орбан.

«Стоит признать, что без США мы не сможем финансировать ни украинскую армию, ни украинскую экономику… Очевидно, что поспешное предоставление Украине членства в ЕС является ошибочной и вредной политикой, однако это можно предотвратить, пока ситуация не вышла из-под контроля», — рассказал он в интервью радиостанции Kossuth.

Однако, как уточнил глава правительства Венгрии, Брюссель планирует взять «огромный кредит», чтобы обеспечить ускоренное вступление Украины в объединение до 2030 года. И большая часть этих денег достанется не украинскому народу, а иностранным компаниям на территории страны, предупредил он.

Как передавало ИА Регнум, 19 апреля Орбан заявил, что прием Украины в ЕС не приведет к миру, но станет карт-бланшем на бесконечный вооруженный конфликт. Он подчеркнул, что у государства нет четких границ, функционирующей экономики и суверенитета, и усомнился, что европейские налогоплательщики согласятся десятилетиями финансировать «миллионную армию».

Британская газета The Guardian 22 апреля сообщила, что члены ЕС рассматривают возможность лишения Венгрии права голоса из-за попыток помешать поддержке Украины. Однако авторы статьи полагают, что это невозможно будет реализовать, так как для запрета необходимо единогласное решение остальных 26 членов союза.

Венгрия последовательно препятствует евроинтеграции украинского государства. В феврале Будапешт заблокировал начало переговоров по вступлению Украины в ЕС и потребовал от киевского режима программу защиты прав национальных меньшинств, а именно венгерской общины в Закарпатье. 17 марта Венгрия не позволила выделить €20 млрд на военную поддержку Киеву, 20 марта ситуация повторилась.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что никакая иностранная помощь Украине не может изменить ход СВО, а только свидетельствует об участии стран в вооруженном конфликте. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также указывал, что поставки оружия украинской армии только истощают ресурсы государств, которые идут на это.