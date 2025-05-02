Изобильный, Ставропольский край, 2 мая, 2025, 10:59 — ИА Регнум. Обломки беспилотников упали в Изобильненском округе Ставрополья. Об этом сообщил 2 мая глава региона Владимир Владимиров.

ИЗВЕСТИЯ/Игорь Чигарев

«Зафиксировано падение фрагментов беспилотников в селе Московском Изобильненского округа. По оперативным данным, пострадавших нет», — написал Владимиров в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что инфраструктура не пострадала. Работа всех объектов продолжается в обычном режиме.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 2 мая российские силы противовоздушной обороны сбили над территорией России 121 украинский дрон. Большая часть беспилотников — 89 штук — была сбита над Крымом, еще 23 — над акваторией Чёрного моря. Четыре БПЛА обезвредили над Краснодарским краем, два — над Орловской областью, по одному — над Азовским морем, Брянской и Белгородской областями.