Москва, 2 мая, 2025, 10:41 — ИА Регнум. Угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского проведению 9 мая в Москве парада в честь 80-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне над нацисткой Германией — это дикость и признание в терроризме. Об этом 2 мая заявила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Государственный террористический режим Украины не стесняется озвучивать свои признания, что они являются организаторами терактов на территории России в отношении военных, государственных лиц, журналистов. И, во-вторых, они озвучивают планы нанести удары по Крымскому мосту, по Москве 9 мая. Это какая-то дикость», — заявила она в беседе с «РИА Новости».

Алтабаева также задалась вопросом о том, как возможно такое, что руководитель государства на весь мир признается, что он террорист. По словам сенатора, подобные вещи являются измышлениями больного разума, которые необходимо наказать и искоренить, а жить рядом с террористами нельзя.

Главарь киевского режима 29 апреля заявил, что России якобы нужно переживать по поводу проведения парада в Москве. По его утверждению, в данный момент якобы решается вопрос, стоит ли проводить это мероприятие.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 2 мая председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов обвинил Зеленского в срыве обмена пленными и телами погибших, которые были запланированы на этот день. По его словам, киевский режим такими действиями и угрозами параду Победы в Москве делает ставку на продолжение эскалации конфликта.

Депутат Госдумы Алексей Чепа 1 мая рассказал, что Зеленский боится парада 9 мая в Москве, потому что он разрушит миф об изоляции России. Депутат добавил, что также глава киевского режима намерен сорвать этот большой для всего прогрессивного человечества праздник.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 30 апреля подчеркнула, что Зеленский практически в прямом эфире открыто планирует теракты на российской территории. Дипломат добавила, что это свидетельствует о подрыве мирных усилий по разрешению конфликта со стороны Киева.

Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов 30 апреля заявил в беседе с ИА Регнум, что угрожавший параду к 80-летию Победы глава киевского режима показал свою звериную сущность. По словам эксперта, этим глава киевского режима серьезно осложнил попытки Запада оправдать себя.