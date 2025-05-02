Хасавюрт, Дагестан, 2 мая, 2025, 10:29 — ИА Регнум. Задержанная в Дагестане на допросе призналась, что собиралась совершить теракт 9 мая. Об этом 2 мая сообщили в ФСБ.

Кадр из видео

По словам женщины, она познакомилась в исламской группе в Telegram с мужчиной по имени Абдулла, который просил ее снимать различные организации в Хасавюрте и Хасавюртовском районе.

«Он давал задание, чтобы я закупилась различными веществами, чтобы я совершила 9 мая теракт: либо подложила [самодельное взрывное устройство, СВУ], либо сама подорвалась», — рассказала задержанная.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3962627" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Дагестане предотвращен теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов

Как ранее передавало ИА Регнум, ранее силовики сообщили о задержании женщины 1996 года рождения. По данным ведомства, сторонница запрещенной в РФ международной террористической организации собиралась подорвать бомбу у административного здания правоохранительных органов в Хасавюрте.

У жительницы Дагестана изъяли компоненты для изготовления СВУ, а в телефоне обнаружили инструкции от боевика террористической организации по совершению теракта. На смартфоне также нашли кадры ее присяги этой группировке. На данный момент принимается процессуальное решение.