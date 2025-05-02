Москва, 2 мая, 2025, 10:28 — ИА Регнум. Около 26 тыс. человек в более 90 населенных пунктах Подмосковья минувшей ночью остались без электричества из-за непогоды. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Этой ночью в Подмосковье, особенно на севере региона, были аномальные погодные условия для начала мая — циклон с мокрым снегом, ветер, в результате — наледь на проводах. За ночь упало большое количество деревьев. В ряде населенных пунктов произошло отключение электроэнергии. <…> По всей области обесточены 237 линий электропередач, 4,4 тыс. трансформаторных подстанций, что затронуло 26 тыс. человек», — следует из сообщения.

По словам Воробьева, в ликвидации последствий циклона и расчистке дорог участвует свыше 200 бригад коммунальных служб и представителей МЧС России. Специалисты «Россетей», «Мособлэнерго» и сотрудники аварийно-восстановительной службы привлечены к восстановлению электроснабжения. Котельные удастся запустить только после того, как подача электричества будет возобновлена.

Губернатор Подмосковья отметил, что наиболее тяжелой ситуация оказалась в северном и северо-западном округе, в том числе в Талдоме, Дмитрове и Сергиевом Посаде. В последнем света нет сейчас в 46 населенных пунктах, где проживает порядка 5,5 тыс. человек. В Дмитрове электричество отсутствует в 47 населенных пунктах, отключена 21 котельная. В Талдоме восстанавливают ЛЭП и убирают с дорог поваленные деревья.

Как передавало ИА Регнум, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отмечал, что 2 мая в Москве и Московской области, засыпанных снегом, побит рекорд 116-летней давности по объему выпавших осадков.

28 апреля мощный снегопад обрушился на Пермь. Из-за этого на время была приостановлена работа пермского аэропорта Большое Савино.