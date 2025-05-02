Москва, 2 мая, 2025, 10:16 — ИА Регнум. В Мещанский районный суд Москвы поступило уголовное дело о государственной измене в отношении россиянина по фамилии Силаев. Это 2 мая следует из судебной картотеки.

Global Look Press

«Завершено рассмотрение ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Силаева В. А. по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»)», — говорится в карточке дела.

При этом в карточке нет подробностей о личности фигуранта дела и сути совершенного преступления.

Как сообщало ИА Регнум, 1 мая владельцу банного комплекса в Крыму, которые переводил денежные средства украинским боевикам, предъявили обвинение в госизмене. Арестованный до конца мая по решению суда свою вину не признал.

Ранее, 30 апреля, Ярославский областной суд осудил 23-летнего местного жителя Евгения Ермилова на 20 лет исправительной колонии строгого режима. Мужчину признали виновным в государственной измене и диверсии на железнодорожном объекте, которую он совершил по заданию украинских спецслужб за денежное вознаграждение.