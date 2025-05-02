Хасавюрт, Дагестан, 2 мая, 2025, 10:01 — ИА Регнум. Видео с террористкой, готовившей взрыв у здания правоохранительных органов в Хасавюрте и задержанной сотрудниками ФСБ, опубликовано 2 мая.

Кадр из видео

Она рассказала, что познакомилась в интернете с человеком по имени Абдулла, который просил ее фотографировать здания организаций в Хасавюрте и в Хасавюртском районе.

«Он давал задание, чтобы я закупилась различными веществами, чтобы я совершила 9 мая теракт», — рассказала задержанная.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3962624" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Дагестане предотвращен теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов

Женщина на допросе рассказала, что должна была устроить самоподрыв.

На опубликованных кадрах показаны компоненты взрывного устройства, обнаруженные у нее при обыске. Также на кадрах видна символика террористической организации, изъятая у задержанной.

Как сообщало ИА Регнум, задержанная — гражданка России 1996 года рождения. Она является сторонницей запрещенной в России международной террористической организации. Теракт женщина планировала у административного здания правоохранительных органов в Хасавюрте. В ее телефоне найдено видео с присягой, которую она дала террористической группировке.