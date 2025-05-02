Вашингтон, 2 мая, 2025, 10:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин якобы мог изменить цели Москвы в украинском конфликте. С таким утверждением 1 мая с выступил американский телеканал CNN со ссылкой на источники из западных разведывательных структур.

Kremlin Pool/Global Look Press

По словам последних, в данный момент российский лидер как никогда ранее готов к мирному разрешению конфликта на Украине.

«Новые разведданные, изученные представителями США и Запада, свидетельствуют о том, что президент Путин, возможно, переключил свое внимание в <…> [конфликте] на Украине на более краткосрочные цели», — утверждается в публикации.

Источники также заявили, что российская сторона своими высказываниями о готовности к переговорам якобы пытается наладить отношения с США, однако при этом не отказывается от «максималистских военных целей».

Как сообщало ИА Регнум, представитель Госдепа Тэмми Брюс 1 мая заявила, что США отказываются от роли посредника в переговорах между Россией и Украиной. В то же время она отметила, что Вашингтон продолжит поддерживать усилия по достижению мира, однако Москва и Киев должны предложить «конкретные идеи» для этого.

Путин 27 апреля заявил, что Россия готова начать переговоры с украинской стороной без каких-либо предварительных условий. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва благодарна Вашингтону за посредничество на пути к разрешению украинского кризиса, однако будет заключать соглашение с Киевом. Он добавил, что это произойдет тем быстрее, чем больше усилий будет предпринято для разрешения проблем, которые привели к кризису на Украине.

Глава государства ранее указывал на то, что для урегулирования кризиса на Украине Киеву необходимо вывести все свои формирования из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально признать воссоединение этих регионов с РФ. Также киевский режим должен отказаться от идеи вступления в НАТО, на контролируемой им территории необходимо обеспечить права русскоязычных граждан, а санкции Запада против России должны быть отменены.