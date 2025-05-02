Токио, 2 мая, 2025, 09:51 — ИА Регнум. Маршрут японских скоростных поездов «Синкансэн», курсирующих между Токио и Осакой, являющийся самым загруженным, оказался временно парализован из-за змеи. Об этом 1 мая сообщила газета The Guardian.

Kenjiro Matsuo/Global Look Press

В материале уточняется, что змея обвилась вокруг провода линии электропередачи, в результате чего случилось короткое замыкание, которое привело к остановке поездов.

В застрявших на путях поездах были сотни пассажиров. При этом в вагонах электричество было, благодаря чему кондиционеры продолжали работать.

В статье отметили, что ситуацию с коллапсом усугубило начало празднования «Золотой недели» — в это время японцы путешествуют по всей стране, навещая родственников или отправляясь в отпуск. К тому же в Осаке проходит выставка «Экспо-2025».

По линии, соединяющей Токио, Нагою и Осаку, ежедневно курсирует более 370 поездов, перевозящих в среднем 430 тыс. пассажиров. Поезд развивает скорость до 285 км/ч и преодолевает расстояние от Токио до Осаки менее чем за 2,5 часа.

В марте новый аэропорт Титосе в Японии был вынужден приостановить работу из-за двух оленей. Животные вышли прогуляться по взлетно-посадочным полосам. Оператор воздушной гавани сообщил о временном закрытии обеих ВПП. Перерыв в работе продлился порядка 50 минут. За это время сотрудники отогнали оленей.