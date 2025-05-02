Хасавюрт, Дагестан, 2 мая, 2025, 09:48 — ИА Регнум. В Дагестане задержали террористку, готовившую подрыв здания правоохранительных органов в Хасавюрте. Об этом 2 мая сообщили в Федеральной службе безопасности.

Кадр из видео

«В результате проведенных мероприятий в Хасавюртовском районе задержана сторонница запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации, гражданка России, 1996 года рождения, планировавшая подготовку подрыва самодельного взрывного устройства у административного здания правоохранительных органов в городе Хасавюрте», — сообщили в ФСБ.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3962621" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Дагестане предотвращен теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов

У женщины изъяли компоненты для изготовления самодельной бомбы. В ее телефоне нашли переписку с боевиком террористической организации, где обсуждался планируемый подрыв. Также в телефоне найдена ее присяга террористической группировке.

Как сообщало ИА Регнум, в конце прошлого года сотрудники ФСБ предотвратили крупный теракт в Дагестане, задержав 12 членов террористической ячейки. У них изъяли при обыске стрелковое оружие, два самодельных взрывных устройства, мощность каждого из которых составляла один килограмм в тротиловом эквиваленте. Также изъяты 20 мешков с аммиачной селитрой общей массой одна тонна и боеприпасы. На допросе они признались, что готовил взрывы.